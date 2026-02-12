Respawn Entertainment: Bewegende Ehrungen für Vince Zampella

Auf dem DICE Summit in Las Vegas stand Vince Zampella im Zentrum einer außergewöhnlichen Reihe von Würdigungen. Die Veranstaltung, die jährlich nur wenige hundert Branchenvertreter zusammenbringt, nutzte die Bühne, um den Einfluss des Entwicklers hervorzuheben.

EA‑Entertainment‑Präsidentin Laura Miele erklärte, dass Vince Zampella verändert habe, wie Spiele entstehen, und betonte, dass sein Vermächtnis in Studios weiterlebe, die Vertrauen über Angst und Handwerk über Abkürzungen stellen.

Geoff Keighley beschrieb ihn als einen der bedeutendsten Führungspersönlichkeiten der Branche. Die Ehrungen folgten auf seinen Tod am 21. Dezember, als er bei einem Autounfall gemeinsam mit seinem Beifahrer ums Leben kam.

Seine Laufbahn umfasste prägende Meilensteine: den Durchbruch des Militärshooters mit Medal of Honor Allied Assault im Jahr 2002, die Gründung von Infinity Ward und den Aufbau von Call of Duty, den Neustart nach dem Bruch mit Activision durch die Gründung von Respawn mit Erfolgen wie Apex Legends, Titanfall und Star Wars Jedi sowie die erfolgreiche Ausrichtung von Battlefields jüngstem Ableger Battlefield 6.

Die Beiträge auf dem DICE Summit konzentrierten sich auf seine Führungsqualitäten, seinen Fokus auf starke Teams und seine Priorisierung des Spielerlebnisses.

In vorab aufgezeichneten Botschaften würdigten Branchenkollegen wie Randy Pitchford und Ted Price seine Fähigkeit, Teams konsequent zum Erfolg zu führen. Veteranen von Respawn erinnerten sich an das Vertrauen, das er ihnen schenkte.

Daniel Suarez betonte, dass er stets dafür kämpfte, seinem Team den Raum für bestmögliche Arbeit zu geben, und dass er dafür geliebt wurde. Stig Asmussen nannte ihn den besten Servant‑Leader, den er je kennengelernt habe.

Auf der Bühne in Las Vegas erinnerte Phil Spencer an die frühen Begegnungen als freundschaftliche Rivalen, die sich darüber neckten, wessen Spiele auf der E3 für Aufsehen sorgen würden.

Geoff Keighley hob hervor, dass Vince Zampella direkt, ungeduldig gegenüber Unsinn und loyal gegenüber den Menschen gewesen sei, die die Arbeit leisteten. Seine Unabhängigkeit habe ihn dazu befähigt, stets den Spieler in den Mittelpunkt zu stellen und selbst große Organisationen zu mutigen Entscheidungen zu bewegen.