Respawn Entertainment: Gaming‑Legende Vince Zampella stirbt bei Autounfall in Los Angeles

Vince Zampella, einer der einflussreichsten Entwickler der modernen Videospielgeschichte, ist gestern bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben gekommen.

Der Branchenveteran prägte das Gaming wie kaum ein anderer: Als Mitbegründer von Infinity Ward erschuf er die Call of Duty: Modern Warfare‑Reihe, die zu den erfolgreichsten Shooter‑Franchises aller Zeiten wurde. Später gründete er Respawn Entertainment, das mit Titanfall, Apex Legends und Star Wars Jedi weitere Meilensteine setzte.

Die Nachricht seines Todes erschüttert die gesamte Gaming‑Community.

Zampella galt als Visionär, der das Shooter‑Genre revolutionierte und mit seinen Studios immer wieder neue Standards für Gameplay, Technik und Multiplayer‑Design setzte. Sein Einfluss reichte weit über einzelne Marken hinaus und prägt bis heute die Entwicklung moderner Action‑ und Online‑Games.

Er war 55 Jahre alt.