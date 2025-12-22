Respawn Entertainment: Gaming‑Legende Vince Zampella stirbt bei Autounfall in Los Angeles

41 Autor: , in News / Respawn Entertainment
Übersicht
Image: Respawn Entertainment

Schock für die Spielwelt: Call of Duty‑Veteran tödlich verunglückt.

Vince Zampella, einer der einflussreichsten Entwickler der modernen Videospielgeschichte, ist gestern bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben gekommen.

Der Branchenveteran prägte das Gaming wie kaum ein anderer: Als Mitbegründer von Infinity Ward erschuf er die Call of Duty: Modern Warfare‑Reihe, die zu den erfolgreichsten Shooter‑Franchises aller Zeiten wurde. Später gründete er Respawn Entertainment, das mit Titanfall, Apex Legends und Star Wars Jedi weitere Meilensteine setzte.

Die Nachricht seines Todes erschüttert die gesamte Gaming‑Community.

Zampella galt als Visionär, der das Shooter‑Genre revolutionierte und mit seinen Studios immer wieder neue Standards für Gameplay, Technik und Multiplayer‑Design setzte. Sein Einfluss reichte weit über einzelne Marken hinaus und prägt bis heute die Entwicklung moderner Action‑ und Online‑Games.

Er war 55 Jahre alt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Respawn Entertainment

41 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  6. Wartenaufwunder 144750 XP Master-at-Arms Silber | 22.12.2025 - 22:59 Uhr

    Oh nein 😔 Danke für die schönen tausenden Stunden und die spiele die unser gamingleben bereichert haben.

    0

Hinterlasse eine Antwort