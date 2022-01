Respawn Entertainment: Geheimer Shooter mit Fokus auf Mobilität und Stil verliert Director

Nach 11 Jahren hat ein langjähriger Mitarbeiter bei Respawn Entertainment das Unternehmen verlassen.

Mohammad Alavi fing vor 18 Jahren bei Infinite Ward an. Dort war er als Designer unter anderem für die Mission „All Ghillied Up“ in Call of Duty 4: Modern Warfare zuständig sowie für das berüchtigte Kapitel „No Russian“ in Call of Duty: Modern Warfare 2.

Sieben Jahre später wechselt er zu Respawn Entertainment und formte das Studio mit Spielen wie Titanfall und Apex Legends.

Zuletzt arbeitete Alavi als Creative Director an einem geheimen Spieleprojekt, das beim Entwickler neben dem Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order und den laufenden Arbeiten von Apex Legends entwickelt wurde.

Das Geheimprojekt, bei dem es sich nicht um ein neues Titanfall handeln soll, läuft trotz des Weggangs von Alavi weiter, wie aus Kreisen zu hören ist.

Bei dem Spiel soll es sich um ein Singleplayer-Adventure handeln, wobei Jeff Grubb gehört hat, dass es ein Ego-Shooter mit AAA-Ambitionen sei, bei dem das Design-Team „Mobilität“ und „Stil“ als Richtlinie nutzt.

Electronic Arts rechnet wohl nicht mit einer Veröffentlichung dieses Spiels vor 2024/2025.