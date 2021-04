Respawn Entertainment: Studio arbeitet an brandneuer Spielmarke

Respawn Entertainment, verantwortlich für beide Titanfall Spiele, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order und Medal of Honor: Above and Beyond, arbeitet derzeit an einer völlig neuen Spielmarke.

Auf der Homepage des Spiele-Entwicklers wird, neben weiteren, neuen Mitarbeitern, ein Software Ingenieur gesucht, der laut Stellenausschreibung an der Entwicklung einer brandneuen IP mitwirken wird.

Was glaubt ihr, könnte diese neue Spiele-IP sein? Schreibt uns in euren Kommentaren eure Wünsche und Vorstellungen.