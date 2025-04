Respawn Entertainment: Zwei Spieleprojekte eingestampft

Zwei Spiele wurden bei Respawn Entertainment eingestampft. Bei einem der Projekte soll es sich angeblich um einen Extraction-Shooter im Titanfall-Universum mit dem Projektnamen „R7“gehandelt haben.

In einer Mitteilung schreibt der Entwickler unter anderem:

„Bei Respawn haben kühne Ideen, kreative Risiken und leidenschaftliches Geschichtenerzählen schon immer definiert, wer wir sind. Dieser Geist hat uns durch unglaubliche Höhen – und manchmal auch durch schwierige Veränderungen.“

„Um unseren Fokus für die Zukunft zu schärfen, haben wir die Entscheidung getroffen, uns von zwei Projekten in der Frühphase der Inkubation zu trennen und einige gezielte Anpassungen im Team von Apex Legends und Star Wars Jedi vorzunehmen.“

„Für Apex Legends bedeutet das nicht nur, wettbewerbsfähige, innovative Saisons zu liefern, sondern auch zu erweitern, was Apex sein kann. Während das Team weiterhin das Gameplay verfeinert und neue Ideen in die kommenden Saisons einbringt, investieren wir auch in das, was als Nächstes für die Franchise ansteht – wir erforschen kühne Erfahrungen, die die Grenzen des kompetitiven Spiels erweitern und gleichzeitig dem Geist des Wettbewerbs, der Kreativität und der Integrität treu bleiben, den unsere Community erwartet.“

„Innerhalb des Star Wars-Universums freuen wir uns darauf, weiterhin neue Geschichten zu erschaffen – mit dem nächsten Kapitel der Star Wars Jedi-Reihe wollen wir die Messlatte für Storytelling und Gameplay erneut höher legen.“