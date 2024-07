Retaliate: Retro-Weltraum-Shooters feuert los

Autor:, in / Retaliate

Mit nur wenige Munition ausgestattet, müssen Spieler in Retaliate ihr Arsenal gegen Feinde einsetzen.

Romans I XVI Gaming freut sich, die Veröffentlichung des retro-inspirierten Weltraum-Shooters Retaliate bekannt zu geben, der jetzt auf Steam, Xbox und PlayStation erhältlich ist.

Taucht ein in ein intergalaktisches Abenteuer, in dem Strategie auf Action trifft und die Waffen eurer Feinde zu eurem größten Vorteil werden. Schaut euch den Launch-Trailer hier an:

Ein frischer Twist für klassische Weltraum-Shooter

In Retaliate müssen die Spieler ohne unendlich viel Munition überleben. Stattdessen müssen sie feindliche Waffen absorbieren und sie gegen ihre Feinde einsetzen. Es ist eine einzigartige Interpretation des geliebten Genres und bietet ein spannendes und strategisches Gameplay-Erlebnis.

Feature

Absorbieren und vergelten: Benutzt euren Schild, um Feinde zu zerstören und ihre Feuerkraft zu absorbieren, um sie dann auf sie zurückzuschleudern.

Anpassbare Raumschiffe: Personalisiert euer Raumschiff im Hangar und bereitet euch auf epische Begegnungen vor.

Epischer Soundtrack: Taucht ein in einen dynamischen Soundtrack, der die Intensität des Spiels noch steigert.

Nehmt an der Suche des Weltraumhelden teil

Begebt euch auf eine Mission, um die Schreckensherrschaft zu beenden, indem ihr herausfindet, wer die Kontrolle über die Waffen der Galaxie an sich gerissen hat. Retaliate bietet mehrere Modi, um die Action frisch und spannend zu halten:

Endlosmodus: Jagd auf den Highscore.

Trials-Modus: Bewältigt spezielle Herausforderungen.

Klassischer Modus: Erlebt die ursprüngliche Inspiration hinter Retaliate.

„Retaliate fordert die Spieler heraus, sich anzupassen und strategisch zu handeln, wie es in traditionellen Shootern nie der Fall war“, sagt Austin Sojka, unabhängiger Entwickler bei Romans I XVI Gaming. „Wir sind gespannt, wie die Spieler die Absorptions- und Vergeltungsmechanik nutzen, um den Kosmos zu beherrschen.“

Retaliate für Xbox Series X|S und Xbox One ist im Microsoft für 9,99 Euro.