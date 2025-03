Retro-Bit SEGA Controller: Ikonische Controller-Reihe kommt nach Europa

Game Outlet Europe, ein unabhängiger Distributor von Videospielen und Gaming-Zubehör und Teil von Embracer Freemode, kündigt an, dass die gesamte Palette der kabellosen Retro-Bit 2,4 GHz SEGA-Controller jetzt für EU-Spieler erhältlich ist.

Retro-Bit ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit SEGA und bringt klassische Controller aus dem goldenen Zeitalter der Spiele einem ganz neuen Publikum nahe.

Die neuen kabellosen Retro-Bit 2,4-GHz-SEGA-Controller sind mit der neuesten Technologie für moderne Spiele ausgestattet und bieten eine Auswahl an legendären SEGA Genesis/Mega Drive-Controllern sowie SEGA Saturn.

Die neuen Controller, die immer noch zu den besten Gaming-Controllern aller Zeiten zählen, bieten eine Vielzahl von Funktionen und modernste Technologie, die den modernen Konsolen-Gamepads in nichts nachsteht.

Ganz gleich, ob man Retro-Klassiker auf spezieller Hardware spielt oder einfach nur das zeitlose Design einiger der besten Controller der Welt genießen möchte, die Retro-Bit 2,4 GHz SEGA-Controller sind ein wahr gewordener Traum für SEGA-Fans in der EU.

Das Merkmal der Produktreihe ist die breite Palette an Kompatibilität, die jeder Controller bietet.

Im Lieferumfang jedes Controllers sind zwei Empfänger enthalten: ein spezieller Empfänger, der an die Anschlüsse der Original-Konsolen-Controller passt, sowie ein USB-Empfänger.

Mit beiden Empfängern können Gamer ihren Controller mit originaler SEGA-Hardware, SEGA-Mini-Konsolen, den meisten Konsolen von Drittanbietern sowie Nintendo Switch, PC/MAC, PlayStation 3 und anderen USB-fähigen Gaming-Geräten nutzen!

In Zusammenarbeit mit SEGA sieht jeder kabellose Controller nicht nur authentisch aus, sondern es wurde auch darauf geachtet, dass sich D-Pad, Thumbsticks und Aktionstasten genau so anfühlen, wie man sie in Erinnerung hat, aber jetzt mit einigen willkommenen Verbesserungen!

Jeder Controller verfügt jetzt über Start- und Select-Tasten, um maximale Kompatibilität mit modernen Spieleplattformen zu gewährleisten, sowie über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 30 Stunden Non-Stop-Gaming ermöglicht!

Jeder Controller verfügt über einen Micro-USB-Anschluss, der ein einfaches Aufladen oder Firmware-Updates ermöglicht. Retro-Bit ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat ein transparentes Aufbewahrungsetui entwickelt, in dem der Controller, die beiden drahtlosen Empfänger, das Handbuch und das Ladekabel untergebracht sind.

Gamer, die den Retro-Bit SEGA Saturn 2.4GHZ Wireless Controller kaufen, können sich über noch mehr freuen: Die beiden Hall-Effekt-Daumensticks machen das Abdriften der Sticks für immer vergessen und sorgen für langanhaltende Präzision beim Spielen über Jahre hinweg.

Darüber hinaus ermöglichen vier perfekt gewichtete Schultertasten den Spielern, alte und neue Spiele gleichermaßen mit Leichtigkeit zu genießen.

Die neuen Retro-Bit 2,4-GHz-SEGA-Controller sind die perfekte Ergänzung für Ihr Spielesetup, denn sie verfügen über hervorragende, rollende D-Pads, präzise Hall-Effekt-Daumensticks, Dual-Rumble-Technologie, ein wunderschönes, authentisches Design und hochwertige Technik.

Die gesamte Produktpalette der Retro-Bit 2.4GHz SEGA-Controller umfasst:

Retro-Bit SEGA Saturn 2.4GHz Wireless Pro Controller Schwarz – €49.99

Retro-Bit SEGA Mega Drive 2.4GHz 8-Tasten Wireless Controller Schwarz – €39.99

Retro-Bit SEGA Mega Drive 2.4GHz BIG6 Drahtloser Controller Schwarz – €39.99

Retro-Bit SEGA Mega Drive 2.4GHz Kabelloser Controller Crimson Rot – €39.99

Retro-Bit SEGA Saturn 2.4GHz Model 2 Drahtloser Controller Schiefergrau – €39.99

Retro-Bit SEGA Saturn 2.4GHz Wireless Pro Controller Weiß – €49.99