Retro Machina: Action-Puzzle-Adventure für Xbox One verfügbar

Retro Machina lädt Spieler ein, ab sofort das Geheimnis der fehlenden Menschen in einer von Robotern bevölkerten Welt zu lüften.

Heute freuen sich Super.com und der Entwickler Orbit Studio bekannt zu geben, dass ihr Retro-futuristisches Action-Puzzle-Adventure Retro Machina ab sofort für Windows-PC über Steam, Xbox, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich ist.

Retro Machina versetzt die Spieler in die Metallstiefel einer einsamen Arbeiterdrohne, die wegen ihrer Fehlfunktionen von der Gesellschaft verstoßen wurde, während er versucht, die Geheimnisse hinter der Roboterwelt, in der er lebt, aufzudecken.

Begebt euch sich auf ein charmantes Abenteuer und erkundet die bizarren und trostlosen Landstriche außerhalb der strahlenden – aber immer schwieriger zu erhaltenden – Endeavor City.

Über Retro Machina

Inspiriert von den Werken legendärer Science-Fiction-Autoren wie Arthur C. Clarke und Isaac „Three Laws of Robotics“ Asimov, weckt Retro Machina in einer charmanten, Retro-futuristischen Ästhetik Gefühle von Nostalgie gemischt mit Hoffnung für die Zukunft.

Seit Hunderten von Jahren wird die ausgedehnte Hightech-Metropole Endeavor City pflichtbewusst von einer Gesellschaft von Robotern instand gehalten, die einer strengen gesellschaftlichen Regel folgen: Keine Unvollkommenheiten werden toleriert.

Eine solche Arbeiterdrohne beginnt, die Geschichte von Endeavor infrage zu stellen, und muss, nachdem sie verstoßen wurde, mysteriöse, zerstörte Gebiete jenseits der Glaskuppel, die die Stadt umgibt, erkunden. Die Spieler werden ihren Verstand – und ein paar Ersatzteile – einsetzen, um Feinde zu überlisten, Rätsel zu lösen und schließlich die gesuchten Antworten zu erhalten.