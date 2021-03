RetroMania Wrestling: Pixel-Prügler wirft sich am 23. März auf Xbox Konsolen

Wie Entwickler Retrosoft Studio via Twitter bekannt gibt, wird RetroMania Wrestling am 23. März auch für Xbox Konsolen verfügbar sein.

Das Sequel zu WrestleFest sollte ursprünglich am 26. Februar erscheinen, wurde aber verschoben, weil die Zertifizierung für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 noch nicht abgeschlossen war.

RetroMania Wrestling comes to #XboxOne ONE WEEK from today! We'll have great news for Switch owners too very soon.

Full details regarding the console release will come tonight in the latest episode of the Developer's Vlog.

🎮 https://t.co/twaFR24UD9 (Available Now on Steam) pic.twitter.com/0wjNKMYEPu

— RetroMania Wrestling (@RetrosoftStudio) March 16, 2021