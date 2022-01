Re:Turn 2 – Runaway: Fortsetzung des 2D-Horror-Adventures erscheint Ende Januar

Der Londoner Entwickler Red Ego Games kündigt die Fortsetzung seines eindringlichen 2D-Horror-Abenteuers Re:Turn – One Way Trip am 28. Januar auf Steam für PC, Xbox-Konsolen und Nintendo Switch an.

Re:Turn 2 – Runaway ist ein spannendes, von den Charakteren bestimmtes psychologisches Horror-Erlebnis, in dem die Protagonistin Saki und ihr Verlobter Sen in einem verlassenen Zug gefangen sind, der von einem bösen Geist heimgesucht wird.

Ihr müsst euch euren Weg freikämpfen, um dem Albtraum zu entkommen und die gefangenen Seelen aus den Fängen des Bösen zu befreien, das von ihnen Besitz ergriffen hat.

Aber Handlungen haben Konsequenzen – um in Sicherheit zu bleiben, muss Saki entscheiden, ob sie wegläuft, sich versteckt oder sich dem Bösen stellt, um ein schlimmeres Schicksal zu vermeiden als die verlorenen Seelen, die bereits an Bord des Zuges gefangen sind.

Re:Turn 2 baut auf der Saga der Protagonistin Saki auf, die in einem verlassenen Personenzug und an anderen Orten gegen das Böse kämpft, und bietet eine komplett überarbeitete, lebendige, handillustrierte Spielgrafik und -animation sowie eine vollständige Sprachausgabe und einen brandneuen Soundtrack.

Omar Bik, Gründer von Red Ego Games, sagte: „Unsere Erfahrungen mit dem ersten Re:Turn und das Feedback, das wir von den Medien und den Spielern erhalten haben, haben uns dabei geholfen, unsere zukünftigen Projekte zu gestalten. Es war uns klar, dass wir die Grundpfeiler hatten, um das gewünschte Spielerlebnis zu liefern, und wir hatten noch so viel mehr von Sakis Geschichte zu erzählen, also freuen wir uns, dieses neue Kapitel mit allen zu teilen. Wir haben das Spiel von Grund auf neu entwickelt, mit einer neuen Engine, einer überarbeiteten Grafik und einer kompletten Sprachausgabe. Das hat es uns ermöglicht, uns selbst als Entwickler weiterzuentwickeln und Re:Turn 2 in neue Richtungen zu führen, mit einem echten Schwerpunkt auf Horror und Grusel.“

Features

Original-Grafik und -Assets

Komplett neuer Soundtrack und neues Sounddesign

Fokus auf übernatürliche Elemente

Vollständige Sprachausgabe

Neue Schauplätze

Lebendige, handillustrierte Grafik und Animationen im Spiel

Völlig neue Spiel-Engine