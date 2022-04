Return to Monkey Island: Neues Spiel offiziell von Ron Gilbert angekündigt

Autor:, in / Return to Monkey Island

Ron Gilbert hat heute offiziell Return to Monkey Island angekündigt. Das Spiel soll noch im Jahr 2022 erscheinen.

Heute folgte nach dem vermeintlichen Aprilscherz die offizielle Ankündigung von Return to Monkey Island, dem lang erwarteten Nachfolger des legendären Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge von Ron Gilbert’s Terrible Toybox in Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Lucasfilm Games.

Die Musik stammt von Michael Land, Peter McConnel und Clint Bajakian. Dazu kehrt Dominic Armato als Gybrush Threepwood zurück.

Return to Monkey Island soll im Jahr 2022 erscheinen. Plattformen wurden nicht genannt.

Den ersten Teaser-Trailer gibt es hier zu sehen: