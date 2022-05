Return to Monkey Island: Ron Gilbert ist traurig über negative Reaktionen

Autor:, in / Return to Monkey Island

Wie wir bereits berichtet haben, arbeitet Ron Gilbert mit seinem Team an einem Spiel in der Monkey Island-Reihe. Return to Monkey Island soll dabei einen neuen Art-Style umsetzen, der Spieler schockieren wird, wie er meint. Dabei will Ron sich auch vom Retro-Look verabschieden.

Nach dieser Bekanntgabe, haben viele Monkey Island-Fans ihre Enttäuschung in den sozialen Medien veröffentlicht, was Ron Gilbert traurig stimmt:

„Ich wollte, dass die Kunst in Return to Monkey Island provokativ und schockierend ist und nicht das ist, was jeder erwartet hat. Rex ist eine erstaunliche kreative Kraft und wir haben ein Team von unglaublichen Künstlern, Animatoren, Sounddesignern, Programmierern und Testern, die alle ihre Seele in dieses Spiel gesteckt haben, und es ist wunderschön anzusehen, zu spielen und anzuhören.“ „Es ist schon ironisch, dass die Leute, die nicht wollen, dass ich das Spiel mache, das ich machen will, zu den eingefleischten Monkey Island-Fans gehören. Und das ist es, was mich traurig macht über all die Kommentare.“ „Return to Monkey Island ist eine unglaubliche Achterbahn. Steigt ein und habt Spaß oder verlasst den Vergnügungspark, weil es nicht genau die Achterbahn ist, die ihr wolltet.“ „Ich hoffe, dass Sie mit dem Rest von uns aufspringen werden.“