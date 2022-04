Return to Monkey Island: Spiel wird das Ende von Monkey Island 2 endlich erklären

Autor:, in / Return to Monkey Island

Ron Gilbert wird in Return to Monkey Island das verwirrende Ende von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge erklären.

Mit Return to Monkey Island arbeitet Ron Gilbert in Zusammenarbeit mit seinem Co-Autor Dave Grossman an einem neuen Teil der beliebten Adventure-Reihe.

Return to Monkey Island wird, als direkter Nachfolger an Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge anknüpfen, dem letzten Spiel, an dem Gilbert und Grossman zusammengearbeitet hatten.

Gegenüber der Seite Adventure Games haben die beiden bestätigt, dass man das verwirrende Ende von Monkey Island 2 endliche aufklären will.

Falls ihr das Ende nicht kennt, könnt ihr euch dazu am Ende der Meldung ein Video anschauen.

Zwar behandle man den neuen Teil wie ein „Monkey Island 3“, doch wird er nicht so sein, wie man sich es ursprünglich vorgestellt habe. Denn inzwischen seien viele seiner früheren Ideen in die anderen Fortsetzungen mit eingeflossen.

„Wenn ich das eigentliche Monkey Island 3 machen würde, würden die Leute sagen: ‚Oh, du klaust nur [Escape from Monkey Island], du klaust nur [The Curse of Monkey Island]‘. Ich glaube nicht, dass man so ein Spiel machen kann.“

Des Weiteren sei ihm wichtig gewesen, dass das neue Spiel direkt am Ende von Monkey Island 2 beginne.

Für Return to Monkey Island bestätigten die beiden zudem, dass Guybrush auch den kultigen Schauplatz Mêlée Island wieder besuchen wird.

Sie scherzten beide außerdem darüber, ob Monkey Island selbst ein Schauplatz sei. Wobei Gilbert meinte, dass man es vielleicht einbauen müsse, aber die Insel im zweiten Teil nicht dabei gewesen sei.

Monkey Island 2 Ende: