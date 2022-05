Return to Monkey Island: Visueller Stil soll schockierend und nicht Retro sein sagt Gilbert

Viele Fans freuten sich über die Ankündigung eines neuen Spiels zur Monkey Island-Reihe. Noch mehr freuten sie sich, dass Schöpfer Ron Gilbert für Return to Monkey Island verantwortlich sein wird.

Allerdings scheint sich nicht jeder mit dem neuen visuellen Stil des Spiels anfreunden zu können. Gilbert ging darauf jetzt in einem Blogartikel ein und sagte, dass sich die Reihe immer stets weiterentwickelt habe und er nicht einfach nur ein Retro-Spiel entwickeln wollte. Außerdem waren die ersten beiden Teile auch keine Pixel-Art-Spiele, sondern verwendeten modernste Technik.

Mit dem Art Director Rex Crowle habe er dennoch über einen möglichen Pixel-Stil für das neue Spiel gesprochen. Jedoch fühlte es sich nicht richtig an. Das Spiel sollte sich weiterentwickeln und auch provokativ und schockierend sein.

„Es hat sich nicht richtig angefühlt. Wir wollten kein Retro-Spiel machen… Ich wollte Monkey Island weiterentwickeln, weil es interessant, lustig und aufregend ist. Das haben die Monkey Island-Spiele schon immer getan. Ich wollte, dass die Kunst in Return to Monkey Island provokativ und schockierend ist und nicht das, was jeder erwartet.“

„Return to Monkey Island ist vielleicht nicht der Kunststil, den Sie wollten oder erwartet haben, aber es ist der Kunststil, den ich wollte.“