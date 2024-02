REVEIL: Neuer Gameplay Showcase zum Psychothriller

Heute haben der Entwickler Pixelsplit und Publisher Daedalic Entertainment einen umfassenden Gameplay Showcase für den atmosphärischen Psychothriller REVEIL veröffentlicht, der am 6. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint und bereits jetzt vorbestellt werden kann.

Die beiden Creative Directors des vorrangig remote arbeitenden Teams mit Sitz in Eschborn haben sich mit der Indie-Enthusiastin CozyGamerKat über die Story, die detaillierte Umgebung, das Sounddesign und Inspirationen von REVEIL gesprochen. Dabei zeigen die Entwickler atmosphärisches Gameplay, das stärker auf Erkundung und Puzzles fokussiert ist, aber auch eine actionreiche Sequenz, in der der Hauptcharakter von einem fiesen Mannequin verfolgt wird.

In REVEIL schlüpft ihr in die Rolle des Zirkustechnikers Walter Thompson, der zu Beginn des Videos in seinem Schlafzimmer aufwacht, nur um kurz darauf festzustellen, dass dieser Ort nicht wirklich sein Zuhause ist. Mehr und mehr realisiert Walter, dass er sich an einem Ort befindet, an dem verschiedene Erinnerungen miteinander verwoben werden und aufeinander prallen.

Walter macht sich auf die Suche nach seiner Tochter Dorie und findet sich schnell in einer traumartigen Szene nach der anderen wieder, die sich alle um den Nelson Bros Zirkus zu drehen scheinen, in dem er einst arbeitete. Werdet ihr in der Lage sein, das Puzzle zusammenzusetzen, während Walters Realität immer mehr auseinanderzubrechen scheint?

REVEIL erscheint am 6. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Version für PlayStation 4 wird später in diesem Jahr folgen. Aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen hat das kleine Indie-Team beschlossen, sich auf die Entwicklung für die oben genannten Plattformen zu konzentrieren und bestätigt, dass die Entwicklung einer Xbox One-Version von REVEIL nicht mehr geplant ist.

REVEIL Funhouse Edition

Für diejenigen, die in der ersten Reihe dieser fesselnden Zirkusshow sitzen wollen, startet die Funhouse Edition von REVEIL am selben Tag. Prall gefüllt mit zusätzlichen Inhalten und in-game Goodies.

REVEIL Original-Soundtrack: Mit 14 originalen Songs, die zum Teil bereits in vorherigen Trailern zu hören waren

Digitales Artbook: Ein Blick hinter die Kulissen des Spiels, mit seitenweise Concept Art und Inspirationen

Schwarzweiß-Kamerafilter: Für eine Vintage-Horroratmosphäre

Hörspiele: Eine Reihe von Hörspielen, aufgenommen mit den original Sprechern des Spiels, die einen tiefer in die Welt von REVEIL eintauchen lassen

Entwicklerkommentar: In-Game-Kommentare der Entwickler für noch mehr Hintergrundinformationen