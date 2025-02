Revenge of the Savage Planet: Ab Mai direkt im Xbox Game Pass

Autor:, in / Revenge of the Savage Planet

Das kommende Sci-Fi-Abenteuer Revenge of the Savage Planet hat im Rahmen des ID@Xbox IGN FanFest ein Erscheinungsdatum bekommen.

Der unabhängige Entwickler Raccoon Logic hat bekannt gegeben, dass das im Eigenverlag erschienene Sci-Fi-Abenteuer Revenge of the Savage Planet am 8. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen wird, wobei die digitale Cosmic Hoarder Edition ab dem 5. Mai einen dreitägigen Frühzugang gewährt.

Die satirische Fortsetzung, die ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass erhältlich ist, bringt alles zurück, was ihr an eurem ersten Ausflug in die Tiefen des Weltraums geliebt habt, aber mit mehr Planeten, Ausrüstung, Viechern, Lachern, einigen interstellaren Firmenkonflikten für eine gute Portion, und dieses Mal in der dritten Person.

Von Alta Interglobal, eurem ehemaligen Arbeitgeber, auf einem fremden Planeten ohne Job und ohne Plan zurückgelassen, müsst ihr bei eurem Versuch, nach Hause zurückzukehren, jedes Mittel aus eurem Arsenal einsetzen.

Glücklicherweise ist dieses Arsenal gut bestückt, so dass ihr die gesammelten Ressourcen nutzen könnt, um das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe herzustellen, von Goo-Kanonen und Lassos bis hin zu Pistolen und Mag-Gabeln, alle eure Erkundungsbedürfnisse können erfüllt werden, aber alles hat seinen Preis.