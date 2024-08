Revenge of the Savage Planet: Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers angekündigt

Autor:, in / Revenge of the Savage Planet

Fortsetzung des satirischen Sci-Fi-Abenteuers Journey to the Savage Planet auf der Xbox Gamescom Showcase enthüllt.

Indie Studio, Raccoon Logic (früher Typhoon Studios), hat seinen neuesten Titel, Revenge of the Savage Planet, angekündigt. Das Spiel wird Anfang 2025 für PC und Konsolen in einem Sonnensystem in eurer Nähe abstürzen.

Revenge of the Savage Planet wurde sowohl bei Opening Night Live als auch beim Xbox Gamescom-Showcase vorgestellt und bringt alles zurück, was ihr am ersten Spiel der Serie geliebt habt, aber in jeder Hinsicht größer und besser, mit mehr Planeten, Ausrüstung, Lebewesen, Lachern, Satire und diesmal in der dritten Person.

In „Revenge of the Savage Planet“ werdet ihr kurzerhand von eurer Mission, den Weltraum zu kolonisieren, abgezogen, nachdem die Mächtigen die Weltraumforschung für viel zu kostspielig und herausfordernd hielten und euch schließlich während eures 80-jährigen Kryoschlafs entlassen haben.

So strandet ihr auf einem fremden Planeten, mit nichts als eurem Verstand und dem, was ihr aus der lebendigen Landschaft plündern könnt. Ihr macht euch auf den Weg, um fremde neue Länder zu erkunden, sammelt und fertigt neue Ausrüstung an, um euren Weg nach Hause zu finden.

Revenge of the Savage Planet kann sowohl solo als auch im Koop-Modus gespielt werden. Ihr könnt mit einem Freund, Partner oder Todfeind (wir urteilen nicht) in Revenge of the Savage Planet eintauchen, entweder im selben Raum mit geteiltem Bildschirm im Koop-Modus oder sogar über das Mysterium, das das Internet ist, auf der Plattform eurer Wahl mit Crossplay.

Alex Hutchinson, Creative Director von Raccoon Logic, sagte: „Wir freuen uns riesig, angehende Entdecker wieder im Universum von Savage Planet willkommen zu heißen. Seit der Veröffentlichung des ersten Teils ist viel passiert – sowohl im Spiel als auch im echten Leben, da das gesamte Studio während einer globalen Pandemie geschlossen war. Auf dieser Grundlage wurde Raccoon Logic geboren und damit auch „Revenge of the Savage Planet“, das möglicherweise ein Element der Reise enthält, die wir alle durchgemacht haben. Die heutige Präsentation auf der XBOX ist die Spitze des Asteroiden, und wir können es kaum erwarten, allen die Welt zu zeigen, die wir im nächsten Jahr erschaffen haben.“

Features

Online-Koop- und Crossplay-Modus aus der Verfolgerperspektive

Spielt mit eurem besten Freund, Partner oder der Hölle auf Erden auf/zwischen beliebigen Plattformen und jetzt auch in der Third-Person-Perspektive! Eure Aufgabe besteht darin, diese wunderschönen außerirdischen Landschaften vollständig zu erkunden und zu verstehen und ihre Geheimnisse zu lüften.

Couch-Koop mit geteiltem Bildschirm

Erlebt die nostalgische Freude, mit jemandem, den ihr liebt, auf derselben Couch zu sitzen und auf demselben Bildschirm zu spielen, wie in alten Zeiten, aber mit 100 % mehr Unternehmenssatire.

Überlebt VIER Savage PlanetS

Erkundet vier große, lebendige Welten mit jeweils eigenen seltsamen und wunderbaren Pflanzen und Kreaturen, um euren Kindex zu füllen. Scannt alles, katalogisiert alles, erhöht hoffentlich euer Wissenschaftslevel … und schaltet vielleicht sogar neue (aber immer noch viertbeste) Ausrüstung frei! Außerdem … könnte es mehr als vier Planeten geben. Vielleicht.

Weltraum-Action und -Abenteuer

Rennt, springt, schießt, rast, stampft, weicht aus, rutscht, lasst das Lasso schwingen und kämpft euch durch die Welt! Während ihr dabei seid, experimentiert ihr auch mit drei verschiedenen Arten von Gameplay-Goo, von denen die meisten leicht entflammbar sind! Überwindet herausfordernde Kämpfe mit außerirdischen Bosskämpfen, suggestiver Fauna, problematischer Software und vielleicht sogar einem gierigen CEO.

Anpassung von Lebensraum und Charakter

Außerirdische Pflanzen! Aufregende Ausrüstung! Seltsame Felsen! Jeder Planet ist voller Ecken und Winkel, in denen sich alle möglichen Belohnungen und Geheimnisse verbergen. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr euch selbst und eure winzige, lebensraumähnliche Ecke des Universums sogar anpassen.

Sammelt außerirdische Kreaturen

Intergalaktische Hamsterer können auch ihr Lasso verwenden, um Dutzende seltsamer Kreaturen einzufangen und zu sammeln, und sie dann besuchen, sobald sie „glücklich platziert“ in Gehegen außerhalb eures anpassbaren Weltraumtrailers im malerischen Nu Florida untergebracht sind. Denn wer ist der wirklich gefährliche Feind, die Unternehmensprofiteure, die euch gefeuert haben, oder eine schleimige, explodierende außerirdische Kreatur?