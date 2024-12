Revenge of the Savage Planet: Fortsetzung startet im Mai 2025

Autor:, in / Revenge of the Savage Planet

Revenge of the Savage Planet ist für Mai 2025 geplant, Raccoon Logic kündigt ein Veröffentlichungsfenster an.

Raccoon Logic hat bekannt gegeben, dass ihr selbst veröffentlichtes Sci-Fi-Abenteuer Revenge of the Savage Planet im Mai 2025 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Der neue Trailer, der im Rahmen der PC Gaming Show gezeigt wurde, zeigt auch die Rückkehr von Martin Tweed (bekannt aus Journey to the Savage Planet) und enthüllt seinen neuen Erzfeind Gunther Harrison sowie noch nie zuvor gesehenes Gameplay.

Revenge of the Savage Planet bringt alles zurück, was die Spieler an ihrem ersten intergalaktischen Abenteuer lieben, aber es ist in jeder Hinsicht größer und besser – es gibt mehr Planeten, Ausrüstung, Viecher, Lacher und ist 1000-mal lustiger.

Im zweiten Kapitel des Savage-Planet-Universums kehrt auch der CEO von Kindred Aerospace, Martin Tweed, zurück, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den anderen CEO, Gunther Harrison, in einem interstellaren Firmenkonflikt ein wenig aus dem Weg zu räumen.