Revenge of the Savage Planet: Gestrandet auf einem fremden Planeten

Autor:, in / Revenge of the Savage Planet

Schaut euch in zwei neuen Videos Gameplay aus Revenge of the Savage Planet an und verschafft euch einen ersten Eindruck zum Sci-Fi-Action-Abenteuer.

Mit Revenge of the Savage Planet ist der Nachfolger des satirischen Sci-Fi-Action-Abenteuers Journey to the Savage Planet in den Early Access gestartet, bevor er am 08. Mai 2025 im Xbox Game Pass erscheint.

Ihr übernehmt die Rolle eines Pioniers, der während seines Kryoschlafs gefeuert und auf einem fremden Planeten ausgesetzt wird.

Nun müsst ihr die unbekannten Welten erkunden und wichtige Ressourcen sammeln, um euch auf den Weg zurück zur Erde zu machen – mit dem Ziel, euch an eurem ehemaligen Arbeitgeber zu rächen.

In Revenge of the Savage Planet erwartet euch eine offene Spielwelt, die ihr frei erkunden könnt. Neue Fähigkeiten, die ihr im Laufe eures Abenteuers freischaltet, ermöglichen den Zugang zu zuvor unzugänglichen Gebieten.

Das Sci-Fi-Abenteuer lässt sich sowohl alleine als auch im Online- oder Couch-Koop erleben.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.