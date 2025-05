Revenge of the Savage Planet: Intergalaktisches Chaos beginnt im Xbox Game Pass

Autor:, in / Revenge of the Savage Planet

Revenge of the Savage Planet stürzt heute auf PC und Konsolen ab. Dazu ist das Spiel ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich.

Ab heute könnt ihr euch kopfüber ins abgedrehte Abenteuer Revenge of the Savage Planet stürzen, dem chaotischen Nachfolger von Journey to the Savage Planet.

Alleingelassen auf einem fernen Alienplaneten, ohne Job, ohne Plan – und ohne Aussicht auf Hilfe – bleibt euch nichts anderes übrig, als euch auf vier gefährlichen und ebenso farbenfrohen Welten durchzuschlagen. Nachdem euer ehemaliger Arbeitgeber, Alta Interglobal, eure Mission als „zu teuer“ abgeschrieben hat, beginnt für euch ein bitterböser Überlebens-Trip durch das All.

Ob allein oder im Koop – online oder gemütlich auf der Couch –, Revenge of the Savage Planet bietet euch eine herrlich absurde Mischung aus Jump ’n’ Run, Shooter und Sci-Fi-Erkundung.

Dabei durchstreift ihr fremdartige Landschaften, sammelt Ressourcen, baut verrückte Ausrüstung, scannt alles, was euch über den Weg läuft, und fangt seltsame, irgendwie niedliche Kreaturen ein.

Trotz aller Widrigkeiten (und dank einer gehörigen Portion Humor) arbeitet ihr euch von Planet zu Planet, immer mit dem Ziel vor Augen, irgendwie nach Hause zu kommen.