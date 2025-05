Revenge of the Savage Planet: Verrückte Schauplätze im neuen Video

Autor:, in / Revenge of the Savage Planet

Image: Raccoon Logic Studios Inc.

Revenge of the Savage Planet präsentiert sich von seiner fröhlichen Seite und zeigt einige der neuen Schauplätze.

Während des FGS Live From gamescom latam Showcase wurde ein neuer Trailer für das fröhliche, satirische Action-Adventure Sci-Fi Revenge of the Savage Planet gezeigt.

Der Pre Early Access-Trailer zeigt eine Vielzahl von Schauplätzen des Spiels. Springt, schießt und sammelt euch euren Weg durch lebendige Alien-Welten und deckt dabei neue Ausrüstung und Upgrades auf, während ihr verschiedene versteckte Geheimnisse entdeckt.

Revenge of the Savage Planet erscheint am 8. Mai 2025 für PC, Xbox und PS5.