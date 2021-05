Reverie Knights Tactics: Rundenbasiertes Taktik-RPG angekündigt

Autor:, in / Reverie Knights Tactics

Das rundenbasierte Taktik-RPG Reverie Knights Tactics führt Spieler demnächst in eine verschollene Elfenstadt.

1C Entertainment kündigt Reverie Knights Tactics für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam an.

Bei Reverie Knights Tactics handelt es sich um ein von 40 Giants Entertainment entwickeltes rundenbasiertes Taktik-RPG mit strategischen Kämpfen in isometrischen Rastern, bei denen jede Entscheidung die Geschichte verändern kann.

„Begebt euch auf eine Expedition, um Lennorien zu finden, die lange verschollene Elfenstadt, um diejenigen zu retten, die ihr verloren habt, während ihr die Goblin-Bedrohung bekämpft, die Terror über den Kontinent verbreitet!

Führt eure Gruppe von Helden an, von denen jeder über spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, die es euch ermöglichen, verschiedene Kampfstrategien anzuwenden, um eure Feinde zu besiegen.

Entdeckt eine Fantasiewelt mit tiefgreifender Karten- und Szenario-Erkundung in einem epischen Abenteuer im Stil eines visuellen Romans!“

Trailer zur Ankündigung: