Reverse Collapse: F: Sci-Fi-Koop-Shooter erscheint 2028

Mit Reverse Collapse: F haben Sunborn Network Technology und MICA Team einen neuen kooperativen Sci-Fi-Shooter angekündigt, der im Jahr 2028 für Konsolen, PC und mobile Plattformen erscheinen soll und das Universum der Girls’ Frontline-Reihe erweitert.
Im Mittelpunkt steht ein Third-Person-Shooter mit klarem Fokus auf PvE-Inhalte, bei dem Spieler in die Rolle sogenannter „Gifted“ schlüpfen und gemeinsam in einer feindlichen Umgebung ums Überleben kämpfen. Neben kooperativen Missionen wird auch eine narrative Story-Komponente Teil des Spiels sein.
Technisch setzt das Projekt auf die Unreal Engine 5 und zielt damit auf eine moderne Präsentation und zeitgemäße Gameplay-Struktur ab. Das Spiel befindet sich derzeit noch in Entwicklung.
Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Jubiläums-Events zur Girls’ Frontline-Reihe und positioniert Reverse Collapse: F als neuen Ableger innerhalb des bestehenden Universums.
Reverse Collapse: F erscheint 2028 für PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS und Android.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht erstmal gut aus. Mal sehen, wie der Solo Part aussieht und das Gameplay ist, aber ist ja noch etwas Zeit bis 2028.
Wird nichts für mich werden.
Trailer neugierig gestartet, reingeskipped… Figuren mit Anime-Optik gesehen… Trailer wieder ausgemacht.