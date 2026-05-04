Reverse Collapse: F: Sci-Fi-Koop-Shooter erscheint 2028

Mit Reverse Collapse: F haben Sunborn Network Technology und MICA Team einen neuen kooperativen Sci-Fi-Shooter angekündigt, der im Jahr 2028 für Konsolen, PC und mobile Plattformen erscheinen soll und das Universum der Girls’ Frontline-Reihe erweitert.

Im Mittelpunkt steht ein Third-Person-Shooter mit klarem Fokus auf PvE-Inhalte, bei dem Spieler in die Rolle sogenannter „Gifted“ schlüpfen und gemeinsam in einer feindlichen Umgebung ums Überleben kämpfen. Neben kooperativen Missionen wird auch eine narrative Story-Komponente Teil des Spiels sein.

Technisch setzt das Projekt auf die Unreal Engine 5 und zielt damit auf eine moderne Präsentation und zeitgemäße Gameplay-Struktur ab. Das Spiel befindet sich derzeit noch in Entwicklung.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Jubiläums-Events zur Girls’ Frontline-Reihe und positioniert Reverse Collapse: F als neuen Ableger innerhalb des bestehenden Universums.

Reverse Collapse: F erscheint 2028 für PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS und Android.