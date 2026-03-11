RIDE 6: Dieser Accolades-Trailer dreht am Gashebel

RIDE 6 ist am 12. Februar 2026 erschienen und bietet die größte Garage aller Zeiten mit über 340 Motorrädern von 21 Herstellern in sieben Kategorien, darunter jetzt auch Maxi-Enduros und Bagger.

Der brandneue Karrieremodus „RIDE Fest“ ist als frei gestaltbares Touring-Festival konzipiert und bietet den Spielern die Möglichkeit, sich ihren Platz unter den Größten aller Zeiten zu sichern, indem sie gegen 10 legendäre Fahrer wie Casey Stoner, Troy Bayliss und Guy Martin antreten. Von Weltklasse-Rennstrecken über Straßenrennen bis hin zu anspruchsvollen Kartbahnen können Fans ihre Fähigkeiten auf einer Vielzahl von Terrains unter Beweis stellen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe gibt es nun auch Offroad-Rennen, bei denen die Fahrer Schlamm und Schotter bezwingen müssen.

Damit jeder alle Arten von Motorrädern und Untergründen meistern kann, führt RIDE 6 ein neues Dual-Physik-System ein. Durch die Wahl zwischen Pro- und Arcade-Modus können Spieler nun jedes Event an ihr Können anpassen und so die perfekte Balance zwischen Spaß und Realismus finden.

