RIDE 6: Gameplay-Trailer beleuchtet nächste Evolutionsstufe

Milestone hat heute den ersten ausführlichen Gameplay-Trailer zu RIDE 6 veröffentlicht, der Fans einen exklusiven Einblick in die nächste Evolutionsstufe der beliebten Motorradrennspielreihe bietet.
RIDE 6 erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store. Der Early Access ist bereits ab dem 9. Februar 2026 verfügbar.
Um alle Spieler abzuholen, bietet RIDE 6 zwei verschiedene Modi. Je nach Können wählt man entweder das Arcade- oder Pro-Erlebnis bevor man aufs Motorrad steigt. Im Arcade-Erlebnis wurde die Komplexität der Motorradsteuerung durch weniger Steuerelemente vereinfacht, was es zur idealen Wahl für Neueinsteiger und Fans von actionreichem Racing macht.
Der Pro-Modus hingegen ist auf erfahrene Spieler zugeschnitten, die jeden Aspekt optimieren möchten. Hier können verschiedene technische Parameter der Motorräder angepasst werden, um ein Höchstmaß an Realismus und Simulation zu erreichen. Auch dank des dualen Physiksystems ist RIDE 6 der bisher zugänglichste Teil der Reihe.
Doch auch abseits der gewählten Physik mangelt es RIDE 6 nicht an Herausforderungen. Tatsächlich wird das Spiel zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe 10 echte Fahrer enthalten, die am Ende spezieller Karrierekapitel in spannenden Bosskämpfen gegen die Spieler antreten.
Diese Events sind die Höhepunkte des Ride Fest, dem brandneuen Karrieremodus, in dem jeder seinen eigenen Weg auf das Sieger-Podium finden kann.
RIDE 6 wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bringt den Realismus der Serie auf ein neues Niveau. Mehr Details, fortschrittliche Technologien und atemberaubende Grafik werden von einem überarbeiteten Wetter-, Tageszeit- und Beleuchtungssystem ergänzt, um ein verbessertes Spielerlebnis mit maximaler Immersion zu erzielen.
Darüber hinaus können die Spieler all diese Aspekte anpassen, um ihre Traumrennen nachzustellen und einige der Szenarien zu genießen, die die Geschichte des Motorradsports geprägt haben.
Mit der bisher größten Auswahl von über 340 Motorrädern (inklusive Day One- und DLC-Inhalten) wird sich RIDE 6 das oberste Treppchen auf dem Siegerpodest der Serie sichern.
Schön inziniert, würde ich sogar mal testen…Aber Rennspiele machen mir nur bedingt Spass. Deswegen eher nicht.
Hätte ich nicht erwartet, aber das gefällt mir ziemlich gut. Kommt auf jeden Fall auf die Watchlist.
Ist irgendwie garnichts mehr für mich, zu schnell.
Grafisch auf jeden Fall wieder sehr ansprechend. Ich weiß noch, dass ich beim 1. Ride damals schon grafisch sehr angetan war für damalige Verhältnisse 😃
Sieht top aus! Aber bei Rennspielen bevorzuge ich 4 Räder.
Ich finde es gut, dass sie in beide Richtungen gehen und auch eine Arcade Modus haben. Ich habe das Spiel Isle of Man TT, aber da schaffe ich es kaum ein Rennen zu beenden. Ride 6 würde ich gerne ausprobieren, wenn es im Game Pass wäre.
Auf Isle of Man habe ich schon lange Lust, aber genau deswegen habe ich es mir noch nicht geholt. Bin unsicher ob ich damit Spaß haben würde.
Sieht echt überraschend gut aus. Hier ist aber wichtiger wie es sich spielt/anfühlt.