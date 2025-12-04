RIDE 6: Gameplay-Trailer beleuchtet nächste Evolutionsstufe

Ein detaillierter Blick auf die nächste Evolutionsstufe der Motorradrennspielreihe, gibt es im neuen Gameplay-Trailer zu RIDE 6.

Milestone hat heute den ersten ausführlichen Gameplay-Trailer zu RIDE 6 veröffentlicht, der Fans einen exklusiven Einblick in die nächste Evolutionsstufe der beliebten Motorradrennspielreihe bietet.

RIDE 6 erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store. Der Early Access ist bereits ab dem 9. Februar 2026 verfügbar.

Um alle Spieler abzuholen, bietet RIDE 6 zwei verschiedene Modi. Je nach Können wählt man entweder das Arcade- oder Pro-Erlebnis bevor man aufs Motorrad steigt. Im Arcade-Erlebnis wurde die Komplexität der Motorradsteuerung durch weniger Steuerelemente vereinfacht, was es zur idealen Wahl für Neueinsteiger und Fans von actionreichem Racing macht.

Der Pro-Modus hingegen ist auf erfahrene Spieler zugeschnitten, die jeden Aspekt optimieren möchten. Hier können verschiedene technische Parameter der Motorräder angepasst werden, um ein Höchstmaß an Realismus und Simulation zu erreichen. Auch dank des dualen Physiksystems ist RIDE 6 der bisher zugänglichste Teil der Reihe.

Doch auch abseits der gewählten Physik mangelt es RIDE 6 nicht an Herausforderungen. Tatsächlich wird das Spiel zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe 10 echte Fahrer enthalten, die am Ende spezieller Karrierekapitel in spannenden Bosskämpfen gegen die Spieler antreten.

Diese Events sind die Höhepunkte des Ride Fest, dem brandneuen Karrieremodus, in dem jeder seinen eigenen Weg auf das Sieger-Podium finden kann.

RIDE 6 wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bringt den Realismus der Serie auf ein neues Niveau. Mehr Details, fortschrittliche Technologien und atemberaubende Grafik werden von einem überarbeiteten Wetter-, Tageszeit- und Beleuchtungssystem ergänzt, um ein verbessertes Spielerlebnis mit maximaler Immersion zu erzielen.

Darüber hinaus können die Spieler all diese Aspekte anpassen, um ihre Traumrennen nachzustellen und einige der Szenarien zu genießen, die die Geschichte des Motorradsports geprägt haben.

Mit der bisher größten Auswahl von über 340 Motorrädern (inklusive Day One- und DLC-Inhalten) wird sich RIDE 6 das oberste Treppchen auf dem Siegerpodest der Serie sichern.