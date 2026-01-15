RIDE 6: Karrieremodus RIDE Fest mit neuem Trailer enthüllt

Neuer Karrieremodus RIDE Fest bringt frischen Wind ins Racing-Genre und dem Rennspiel RIDE 6.

Milestone schaltet in den nächsten Gang und präsentiert mit dem RIDE Fest den komplett überarbeiteten Karrieremodus von RIDE 6.

Ein brandneuer Trailer zeigt, wie das Festival-Setting das klassische Meisterschaftsformat ersetzt und euch ab dem 12. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series XS sowie PC auf Steam und im Epic Games Store erwartet. Wer früher loslegen will, steigt bereits am 9. Februar in den Early Access ein.

Im Zentrum des RIDE Fest steht ein offenes Fortschrittssystem, das euch Kapitel für Kapitel mehr Freiheit gibt. Statt starrer Rennserien entscheidet ihr selbst, welche Herausforderungen ihr annehmt.

Einzelrennen, Ausdauerprüfungen, Zeitfahren oder komplette Meisterschaften – alles ist in Themenbereiche gegliedert, die sich nach Motorradkategorie, Hersteller, Streckentyp, Wetter oder legendären Champions richten.

Diese Struktur verleiht RIDE 6 eine neue Dynamik, die sich deutlich vom bisherigen Karriereaufbau abhebt.

Ein besonderes Highlight sind die zehn realen Motorradlegenden, die als Endgegner einzelner Kapitel auftreten. Ikonen wie Troy Bayliss, Casey Stoner oder James Toseland fordern euch in ihren Spezialdisziplinen heraus.

Bei Duellen gegen Niccolò Canepa, Peter Hickman oder Ian Hutchinson zählen Ausdauer und Präzision, während Tyler O’Hara seine Erfahrung auf Baggers demonstriert und jede Runde zu einem Kraftakt macht.

Guy Martin treibt euch auf Straßenkursen an die Grenzen, während Thomas Chareyre und Skyler Howes den Offroad- und Motard-Spirit verkörpern.

Wer diese Legenden bezwingt, verdient exklusive Belohnungen wie charakteristische Bikes und Ausrüstung. Voraussetzung dafür ist ein stetig wachsender Ruf, der durch gesammelte Ruhmespunkte steigt und neue Events freischaltet.

Das Fahrerlager des RIDE Fest dient als zentraler Hub. Hier verwaltet ihr eure Aktivitäten, rüstet eure Maschinen mit der Mechaniker-Crew auf, besucht den Shop oder passt euer Erscheinungsbild mit Editoren für Bikes, Helme und Rennanzüge an.

Ein Festival-DJ sorgt für die passende Atmosphäre und leitet jedes Kapitel mit eigenen Zwischensequenzen ein, was dem Erlebnis einen markanten Entertainment-Touch verleiht.

Das Festival-Konzept versteht sich als Hommage an das Motorradfahren und verbindet euch mit einer globalen Community. Ihr rast über reale und fiktive Strecken an ikonischen Orten weltweit. Gleichzeitig erweitert RIDE 6 das Spektrum um Maxi-Enduro- und Bagger-Kategorien sowie Offroad-Strecken, was dem Gameplay zusätzliche Vielfalt verleiht und das Renngefühl spürbar vertieft.

Für die richtige Balance zwischen Anspruch und Zugänglichkeit setzt Milestone auf ein neues Dual-Physik-System. Ihr entscheidet, ob ihr im Pro-Modus maximale Simulation oder im Arcade-Modus ein zugänglicheres Handling bevorzugt. Beide Varianten basieren auf einem stabilen Simulationskern, der das Fahrerlebnis von RIDE 6 prägt und an euren Stil anpasst.