RIDE 6: Motorrad-Spielreihe geht in die nächste Runde

Milestone hat mit RIDE 6 das bisher ambitionierteste und umfassendste Kapitel seiner Motorrad-Racing-Serie angekündigt. Das Spiel mit seinem hohem Maß an Realismus vermittelt wie nie zuvor die Freiheit und das Adrenalin auf zwei Rädern und erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC auf Steam und im Epic Games Store – der Early Access startet bereits ab dem 9. Februar 2026.

Der brandneue Karrieremodus „RIDE Fest“ ist das Herzstück von RIDE 6. In diesem Touring-Festival, das auf einem freien Fortschrittssystem basiert, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines echten Rennfahrers und haben die Chance, sich gegen 10 Zweirad-Legenden durchzusetzen, um die Nummer eins zu werden.

Die Präsenz realer Fahrer wie Casey Stoner, Troy Bayliss und Guy Martin im Spiel ist eine Neuheit für die Serie und spiegelt den Wettbewerbsgeist echter Zweirad-Rennen packender wider als jemals zuvor.

Mit mehr als 340 Motorrädern von 21 Herstellern in 7 Kategorien bietet RIDE 6 die vielfältigste Bike-Garage in der Geschichte der Serie. Die Ergänzung von Bagger- und Maxi Enduro-Motorrädern ermöglicht brandneue Fahrerlebnisse und bringt die Herausforderungen und die Vielfalt auf ein neues Level.

Von legendären Motorsport-Standorten bis hin zu fiktiven Streckenlayouts können die Spieler auf 45 Strecken rund um die Welt Rennen fahren. Von Weltklasse-Rennstrecken über Straßenrennen bis hin zu anspruchsvollen Kartbahnen können Fans ihre Fähigkeiten auf einer Vielzahl von Terrains unter Beweis stellen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe gibt es auch Offroad-Rennen, bei denen die Fahrer Schlamm und Schotter bezwingen müssen.

RIDE 6 wurde mit Unreal Engine 5 entwickelt und bietet noch mehr Details, realistischere Motorradsounds und atemberaubende Grafik, wodurch der bekannte Realismus der Spielreihe noch weiter erhöht wird. Zum ersten Mal gibt es auch ein neues Dual-Physik-System, das für alle Arten von Spielern geeignet ist.

Das Pro-Erlebnis bietet ein Höchstmaß an Simulation für diejenigen, die maximalen Realismus suchen, mit einer Reihe von anpassbaren Hilfen, die sich an die Fähigkeiten der Spieler anpassen. Das Arcade-Erlebnis hingegen ermöglicht Neueinsteigern einen sanfteren Start und macht RIDE 6 zum bisher zugänglichsten Teil der Reihe.

Und für alle, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten, gibt es die komplett überarbeitete Fahrschule, die zahlreiche Herausforderungen und spezielle Belohnungen bietet. Sobald die Spieler bereit sind, können sie ihr Können sowohl global im Crossplay-Multiplayer-Modus als auch lokal im Split-Screen-Modus (nicht zum Launch) gegen ihre Freunde unter Beweis stellen.

Zudem bleibt auch die Individualisierung ein wichtiger Bestandteil des Spiels: Mit den erweiterten Editoren für Motorräder, Helme und Anzüge kann jeder seinen eigenen Stil auf der Rennstrecke zum Ausdruck bringen, während Fans mit dem Race Creator (nicht zum Launch) sogar ihr eigenes Renn-Erlebnis gestalten können.