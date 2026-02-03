RIDE 6: PS5 Pro fährt mit 4K/90 FPS voraus

Milestone hat die technischen Details zu RIDE 6 auf den aktuellen Konsolen enthüllt – und die Unterschiede zwischen den Plattformen fallen deutlicher aus, als viele von euch erwartet hätten. Vor allem die PS5 Pro setzt ein klares Ausrufezeichen.

PS5 Pro: 4K bei 90 FPS

Die neue Sony‑Konsole liefert die stärkste Performance: 4K‑Auflösung bei 90 Bildern pro Sekunde. Für ein Rennspiel, das auf Präzision und Reaktionszeit setzt, ist das ein spürbarer Vorteil – und ein Showcase dafür, wie Milestone die zusätzliche Hardware‑Power nutzt.

PS5 & Xbox Series X: 4K/60 FPS

Auf den beiden Standard‑High‑End‑Konsolen bleibt es klassisch: 4K bei stabilen 60 FPS. Ein vertrautes, aber solides Leistungsziel, das für ein flüssiges Fahrgefühl sorgt.

Xbox Series S: 2K/60 FPS

Die kleinere Microsoft‑Konsole liefert erwartungsgemäß die niedrigste Zielauflösung: 2K bei 60 FPS. Damit bleibt die Bildrate identisch, aber die visuelle Schärfe fällt geringer aus.

Keine Pläne für Nintendo Switch 2

Milestone stellt außerdem klar, dass RIDE 6 nicht für die Nintendo Switch 2 geplant ist. Das Studio konzentriert sich vollständig auf PlayStation, Xbox und PC, um die technische Qualität zu halten, die die Serie auszeichnet.

RIDE 6 positioniert sich damit klar als High‑End‑Racer, der vor allem auf den stärkeren Konsolen glänzen will – und die PS5 Pro bekommt dabei ihren ersten echten Performance‑Vorteil im Racing‑Genre.