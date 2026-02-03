RIDE 6: PS5 Pro fährt mit 4K/90 FPS voraus

Milestone hat die technischen Details zu RIDE 6 auf den aktuellen Konsolen enthüllt – und die Unterschiede zwischen den Plattformen fallen deutlicher aus, als viele von euch erwartet hätten. Vor allem die PS5 Pro setzt ein klares Ausrufezeichen.
PS5 Pro: 4K bei 90 FPS
Die neue Sony‑Konsole liefert die stärkste Performance: 4K‑Auflösung bei 90 Bildern pro Sekunde. Für ein Rennspiel, das auf Präzision und Reaktionszeit setzt, ist das ein spürbarer Vorteil – und ein Showcase dafür, wie Milestone die zusätzliche Hardware‑Power nutzt.
PS5 & Xbox Series X: 4K/60 FPS
Auf den beiden Standard‑High‑End‑Konsolen bleibt es klassisch: 4K bei stabilen 60 FPS. Ein vertrautes, aber solides Leistungsziel, das für ein flüssiges Fahrgefühl sorgt.
Xbox Series S: 2K/60 FPS
Die kleinere Microsoft‑Konsole liefert erwartungsgemäß die niedrigste Zielauflösung: 2K bei 60 FPS. Damit bleibt die Bildrate identisch, aber die visuelle Schärfe fällt geringer aus.
Keine Pläne für Nintendo Switch 2
Milestone stellt außerdem klar, dass RIDE 6 nicht für die Nintendo Switch 2 geplant ist. Das Studio konzentriert sich vollständig auf PlayStation, Xbox und PC, um die technische Qualität zu halten, die die Serie auszeichnet.
RIDE 6 positioniert sich damit klar als High‑End‑Racer, der vor allem auf den stärkeren Konsolen glänzen will – und die PS5 Pro bekommt dabei ihren ersten echten Performance‑Vorteil im Racing‑Genre.
Mehr FPS sind bei Racing-Games immer besser
Mehr fps sind immer gut.
Ausnahmen sind vielleicht Schach und Monopoly.
Ich wünschte jedes Spiel hätte einen Schalter um die Framerate Begrenzung auszuschalten. Unabhängig von Grafik Mode.
Das wäre zusätzlich interessant für neuere Konsolen Generationen.
„Das wäre zusätzlich interessant für neuere Konsolen Generationen.“
Das stimmt. Bei der Next Gen wäre diese Begrenzung aktueller Software unnötig.
Bei FH 4/5/6 wären dann auch mit Leichtigkeit 120FPS drin
So bräuchte man nicht auf ein Nextgen Upgrade zu warten aber das ist aus vermutlich aus finanziellen Gründen nicht erwünscht.
MS hat ja Updates kostenlos zur Verfügung gestellt. Ubisoft auch und auf PC ist das sowieso immer kostenlos
Von Sony gab es auch viele kostenlose Updates.
Aber es gab auch generell viele remaster/Remakes.
Wenn man selbst die FPS Begrenzung aufheben kann dann muss man nicht erst auf ein Update warten.
Sony zb hat schon bei vielen Spielen so eine Funktion.
Ich bin total gespannt auf PSSR 2.0! Rennspiel ist mein Lieblingsgenre und Forza Horizon 5 hätte auf der PS5 Pro wohl auch mit 90/120 FPS laufen können. 🤷♂️
Laut PC-Benchmarks hätte es auf jeder Konsole mit mehr FPS laufen können. Die CPU limitiert hier nicht
Sehr geil 🤩
Freue mich drauf, hab Mega Bock auf den neuen Teil
Ich wette wenn ich es anspiele schaffe ich trotzdem keine 5 Kurven ohne mich abzupacken…aber das immerhin flüssig 😁
Wünsche mir daher auch ne Demo (gibt es nur von Teil 1 im Xbox Store), da ich idR die Steuerung der motorisierten Zweirädern bei den Games von Milestone fürchterlich finde.
Dabei hat der Trailer mein Interesse geweckt.
Die Frage ist halt noch ob die 90 FPS auch konstant gehalten werden können, viele präferieren ja stabile Bilder 🤔.
2k@60fps bei Xbox Series S können ja nicht hochskaliert sein. Interessant wäre die echte interne Auflösung.
Diese Tricksereien konnte man bei RIDE 5 ja schon sehen.
Würde mir nichts bringen. Habe nicht mal einen HDMI 2.1 TV. Bei mir würden nur 4K 60fps funktionieren.