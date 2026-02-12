RIDE 6: RIDE 5 vs. RIDE 6: Direktvergleich zeigt deutliche Grafik‑Sprünge

Ein neues Direktvergleich‑Video stellt die Grafik von RIDE 5 und RIDE 6 gegenüber – und zeigt, wie stark Milestone die Motorradsimulation technisch weiterentwickelt hat.

Ein frisches Vergleichsvideo sorgt in der Racing‑Community für Gesprächsstoff: RIDE 5 vs. RIDE 6 – Direct Graphic Comparison zeigt erstmals klar, wie groß die visuellen Unterschiede zwischen den beiden Generationen der Motorrad‑Simulation ausfallen.

Das Video stellt Strecken, Bikes, Wettereffekte und Beleuchtung direkt nebeneinander. Besonders auffällig sind die überarbeiteten Materialien, die realistischere Lichtbrechung auf Verkleidungen und Helmen sowie die deutlich verbesserte Darstellung von Asphalt, Reifenabrieb und Partikeln. Auch die Wetterübergänge wirken natürlicher, mit dynamischeren Schatten und feineren Regentropfen‑Effekten.

RIDE 6 setzt stärker auf physikalisch korrekte Beleuchtung und detailliertere Umgebungstexturen, wodurch Strecken lebendiger und moderner wirken. Gleichzeitig zeigt der Vergleich, wie viel Feinschliff Milestone in Animationen, Bike‑Physik und Kameraführung investiert hat.

Für Fans der Serie liefert das Video einen klaren Eindruck davon, wie sich die Technik weiterentwickelt – und warum RIDE 6 als neuer Benchmark im Motorrad‑Rennspielgenre gehandelt wird.