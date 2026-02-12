RIDE 6: RIDE 5 vs. RIDE 6: Direktvergleich zeigt deutliche Grafik‑Sprünge

Ein frisches Vergleichsvideo sorgt in der Racing‑Community für Gesprächsstoff: RIDE 5 vs. RIDE 6 – Direct Graphic Comparison zeigt erstmals klar, wie groß die visuellen Unterschiede zwischen den beiden Generationen der Motorrad‑Simulation ausfallen.
Das Video stellt Strecken, Bikes, Wettereffekte und Beleuchtung direkt nebeneinander. Besonders auffällig sind die überarbeiteten Materialien, die realistischere Lichtbrechung auf Verkleidungen und Helmen sowie die deutlich verbesserte Darstellung von Asphalt, Reifenabrieb und Partikeln. Auch die Wetterübergänge wirken natürlicher, mit dynamischeren Schatten und feineren Regentropfen‑Effekten.
RIDE 6 setzt stärker auf physikalisch korrekte Beleuchtung und detailliertere Umgebungstexturen, wodurch Strecken lebendiger und moderner wirken. Gleichzeitig zeigt der Vergleich, wie viel Feinschliff Milestone in Animationen, Bike‑Physik und Kameraführung investiert hat.
Für Fans der Serie liefert das Video einen klaren Eindruck davon, wie sich die Technik weiterentwickelt – und warum RIDE 6 als neuer Benchmark im Motorrad‑Rennspielgenre gehandelt wird.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also das sieht für mich teilweise eher rückschrittlich aus… 🤔
Ich sehe da keine Rückschritte eher deutliche Fortschritte
Bei ein paar wenigen Dingen sieht es für mich auch gefühlt eher schlechter aus, aber im Großen und Ganzen finde ich es schon eine (teils sogar größere) Steigerung.
Es sieht detaillierter und realistischer aus auch von der Beleuchtung.
Werde es nachher spielen auf der pro mit 4K und 90fps 🤤
Das wird seit den sehr guten MGP’s von Climax auf der ersten XBox mein erstes Zweiradrennspiel seit langem, dieses Mal auf PC.
Das Spiel sieht teilweise schon fotorealistisch aus
Kein Spiel für mich, aber man sieht schon einen Unterschied im positiven Sinne.
Ich beneide die Leute die Motorräder und Autos gleichermaßen lieben. Für die ist dieses Jahr echt ein Glücksjahr
Ja, wobei Forza Horizon dann doch deutlich interessanter wird mit Japan.
Motorrad Rennspiele, sind nichts für mich. Fliege immer auf die fresse, bleibe bei vier Rädern.