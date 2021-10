Autor:, in / Riders Republic

Ubisoft hat heute die Inhalte für das erste Spieljahr von Riders Republic in einem Trailer vorgestellt.

So wird es kostenlose Saisoninhalte für alle Spieler geben und darüber hinaus exklusive Inhalte, die mit dem Jahr-1 Pass abgerufen werden können.

Mit Grand Opening startet dann auch zum Launch am 28. Oktober die Vorabsaison-Feier, die erste Multiplayer-Modi bereithält.

Der Trailer so wie die Grafik darunter verraten euch, was das erste Jahr in Riders Republic für euch bereithält.