Riders Republic: Kostenlos am Wochenende spielen

3 Autor: , in News / Riders Republic
Übersicht
Image: Ubisoft

Vom 9. bis 13. Oktober könnt ihr Riders Republic kostenlos auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Ubisoft Connect spielen und euren Fortschritt beim Kauf behalten.

Fans von Extremsport und offenen Spielwelten haben die Chance, Riders Republic vom 9. bis zum 13. Oktober kostenlos zu erleben. Auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und über Ubisoft Connect könnt ihr alle Features des Spiels ausprobieren und euren Spielfortschritt behalten, wenn ihr euch anschließend für den Kauf entscheidet.

Die aktuelle Saison bringt spannende Neuerungen. Mit den neuen Dirt Bikes könnt ihr Offroad-Abenteuer erleben, während der überarbeitete Park-Editor euch noch mehr Freiheit gibt, eigene Strecken zu gestalten.

Die XL-Massenstartrennen sorgen für packende Wettkämpfe mit zahlreichen Spielern gleichzeitig und bieten intensive Action und Strategiemomente.

Darüber hinaus erwarten euch neue Events, Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere und zahlreiche Belohnungen. Spieler, die das kostenlose Event nutzen, können das Spiel im Anschluss mit einem satten Rabatt von 75 % erwerben. Mit diesem Angebot habt ihr die Gelegenheit, die Welt von Riders Republic intensiv zu erleben und eure Lieblingsdisziplinen im Freien auszutesten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Riders Republic

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 216580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.10.2025 - 10:36 Uhr

    Ist nicht mein Genre, da bleibe ich lieber bei Metaphor bis Ninja Gaiden 4 kommt.

    0
  3. GERxJOHNNY 50290 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.10.2025 - 10:51 Uhr

    Das ist wie ein riesiger Abenteuerspielplatz in dem man sich in verschiedenen Sportarten ausprobieren kann. Kann man vielleicht mal am Wochenende ausprobieren, aber auf Dauer wird einem das wahrscheinlich nicht fesseln

    0

Hinterlasse eine Antwort