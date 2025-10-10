Riders Republic: Kostenlos am Wochenende spielen

Vom 9. bis 13. Oktober könnt ihr Riders Republic kostenlos auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Ubisoft Connect spielen und euren Fortschritt beim Kauf behalten.

Fans von Extremsport und offenen Spielwelten haben die Chance, Riders Republic vom 9. bis zum 13. Oktober kostenlos zu erleben. Auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und über Ubisoft Connect könnt ihr alle Features des Spiels ausprobieren und euren Spielfortschritt behalten, wenn ihr euch anschließend für den Kauf entscheidet.

Die aktuelle Saison bringt spannende Neuerungen. Mit den neuen Dirt Bikes könnt ihr Offroad-Abenteuer erleben, während der überarbeitete Park-Editor euch noch mehr Freiheit gibt, eigene Strecken zu gestalten.

Die XL-Massenstartrennen sorgen für packende Wettkämpfe mit zahlreichen Spielern gleichzeitig und bieten intensive Action und Strategiemomente.

Darüber hinaus erwarten euch neue Events, Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere und zahlreiche Belohnungen. Spieler, die das kostenlose Event nutzen, können das Spiel im Anschluss mit einem satten Rabatt von 75 % erwerben. Mit diesem Angebot habt ihr die Gelegenheit, die Welt von Riders Republic intensiv zu erleben und eure Lieblingsdisziplinen im Freien auszutesten.