Riders Republic: Launch-Trailer zu Saison 12: Mountainboard

Heute startet Saison 12: Mountainboard in Riders Republic inklusive dem Xbox Game Pass.

Passend zur Aufnahme in den Xbox Game Pass startet heute in Riders Republic Season 12: Mountainboard auf Xbox Series X|S und Xbox One.

In dieser neuen Herbstsaison schnappen sich Spieler das Mountainboard und stellen sich in den kommenden 13 Wochen neuen Herausforderungen und spielen exklusive Events.

Während Ubisoft hier alle Informationen zu Season 12: Mountainboard zusammengetragen hat, könnt ihr euch im Trailer das neue Board in Aktion anschauen.