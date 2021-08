Riders Republic: Open Beta ab sofort spielbar

Massenstartrennen: Je verrückter, desto besser! In diesen epischen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen jede Stunde zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem adrenalingeladenen Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen. Bis zu 6 verschiedene Massenstartrennen werden in der Beta verfügbar sein.