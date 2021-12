Riders Republic: Saison 1: Winter Bash ab sofort verfügbar

Autor:, in / Riders Republic

Ubisoft gibt bekannt, dass Riders Republic Saison 1: Winter Bash ab sofort bis zum 21. März 2022 auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia sowie dem Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store verfügbar ist.

Mit Winter Bash wird der neue Saison-Fortschritt eingeführt, durch den alle Spieler exklusive Belohnungen freischalten können. Dies ist möglich durch das Sammeln von Sternen und der Teilnahme an zeitlich begrenzten Multiplayer-Erlebnissen, wöchentlichen Aktivitäten und Live-Events. Um die Wintersaison zu feiern, kann die Riders Ridge in festlichen Farben und dem Glanz der Silvesternacht genossen werden. Während der Feiertage können Spieler an exklusiven Herausforderungen teilnehmen, themenbezogene Belohnungen verdienen und neue Twists bei Massenrennen erleben. Winter Bash bringt auch den neuen Sponsor SPECIALIZED ins Spiel, welcher täglich Aufträge und Belohnungen anbietet.

Außerdem findet das neue X Games Live-Event vom 14. bis zum 19. Januar statt. In diesem Zeitraum können Spieler durch neue wöchentliche Shack Daddy-Herausforderungen schreddern und exklusive X Games-Belohnungen wie eine Jacke und ein Snowboard freischalten.

Besitzer des Year 1 Pass erhalten zudem Vorabzugang zu den beiden exotischen Kits dieser Saison und können das Winter-Kosmetikpaket einlösen, welches ein neues legendäres Outfit enthält. Das erste exotische Kit ist das Jumbo-Bike und kann von allen Spieler in der zweiten Woche der Saison erworben werden.