Riders Republic: Saison 16 bringt Dirt Bikes und neue XL-Massenstartrennen

0 Autor: , in News / Riders Republic
Übersicht
Image: Ubisoft

Ubisoft startet die 16. Saison von Riders Republic mit Dirt Bikes, neuen Events und frischen Park-Tools!

In Riders Republic beginnt die actiongeladene Saison 16, die zahlreiche Neuerungen für alle Adrenalinjunkies bereithält. Mit dem Start der neuen Saison führt Ubisoft erstmals Dirt Bikes in das Open-World-Sportspiel ein. Spieler können sich auf intensive XL-Massenstartrennen, neue Park-Anpassungstools und abwechslungsreiche Events freuen, die für frischen Wind in den staubigen Canyons und Gebirgslandschaften sorgen.

Mit Saison 16 setzt Riders Republic seinen erfolgreichen Support fort und liefert den Fans erneut spannende Inhalte und neue Herausforderungen im Herzen der extremsten Outdoor-Sportarten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Riders Republic

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort