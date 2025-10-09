Riders Republic: Saison 16 bringt Dirt Bikes und neue XL-Massenstartrennen

In Riders Republic beginnt die actiongeladene Saison 16, die zahlreiche Neuerungen für alle Adrenalinjunkies bereithält. Mit dem Start der neuen Saison führt Ubisoft erstmals Dirt Bikes in das Open-World-Sportspiel ein. Spieler können sich auf intensive XL-Massenstartrennen, neue Park-Anpassungstools und abwechslungsreiche Events freuen, die für frischen Wind in den staubigen Canyons und Gebirgslandschaften sorgen.

Mit Saison 16 setzt Riders Republic seinen erfolgreichen Support fort und liefert den Fans erneut spannende Inhalte und neue Herausforderungen im Herzen der extremsten Outdoor-Sportarten.