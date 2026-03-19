Riders Republic: Season 18 mit großer Marken-Kooperation

Ubisoft hat eine neue Partnerschaft für Riders Republic angekündigt. Gemeinsam mit der Authentic Brands Group wird das Spiel über mehrere Seasons hinweg mit bekannten Action- und Outdoor-Marken erweitert.

Den Anfang macht Season 18, die ab sofort verfügbar ist. Zum Start werden Inhalte rund um Quiksilver und DC Shoes ins Spiel integriert. Spieler können ihre Charaktere mit neuen Outfits, Boards und Bikes ausstatten, die vom Stil der Marken inspiriert sind.

Zu den Highlights zählen unter anderem ein neues DC-BMX, das komplett gebrandete Outfit sowie das neue Toy Pockett Bike X, das spektakuläre Tricks ermöglicht. Auch ein Quiksilver-Surfboard und passende Outfits sind Teil der Season.

Neben der Kooperation kehrt auch das beliebte Rabbid Hunter Event zurück, das vom 1. bis 8. April stattfindet und exklusive Belohnungen bietet. Zusätzlich werden wieder mehrere Mass Races ausgetragen.

Auch spielerisch gibt es Verbesserungen. Das Skateboard-Gameplay wurde überarbeitet und erlaubt nun präzisere Flip-Tricks. Zudem wurde der Season-Fortschritt angepasst, sodass frühe Level schneller abgeschlossen werden können.

Ein weiteres Feature: Spieler können Items im Store erstmals kostenlos testen, bevor sie diese freischalten.

Weitere Marken wie Roxy, Volcom und Element sollen in kommenden Seasons folgen.

Riders Republic ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.