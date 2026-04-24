RIG R8 Spectre Pro HX Headset: Neues Xbox-Headset bringt Dolby Atmos, 60h Akku und Dual-Wireless-Mixing

Mit dem R8 SPECTRE PRO HX für Xbox wird kabelloses Gaming-Audio auf ein neues Niveau gehoben.

Eine neue Generation von Gaming-Audio kombiniert Studio-Technik mit kabelloser Flexibilität und richtet sich mit dem R8 SPECTRE PRO HX gezielt an kompetitive Xbox-Spieler.

Das R8 SPECTRE PRO HX setzt auf 40mm Graphene-Treiber, die speziell für extrem niedrige Verzerrungen mit unter 0,5% Total Harmonic Distortion ausgelegt sind.

In Kombination mit Dolby Atmos 3D Audio entsteht eine räumliche Klangdarstellung, die besonders in kompetitiven Spielsituationen Vorteile liefern soll.

Entwickelt für Xbox integriert das Headset eine Dual-Wireless-Architektur, die 2.4GHz Low-Latency Game Audio und Bluetooth 5.2 Voice Audio gleichzeitig ermöglicht. Dadurch lassen sich Sprach-Calls während des Spielens direkt ins Audio-Mix-Setup einbinden, ohne die Spielverbindung zu unterbrechen.

Systemseitig bietet das R8 SPECTRE PRO HX eine Akkulaufzeit von über 60 Stunden sowie eine dedizierte Base Station mit RGB-Beleuchtung, die gleichzeitig als Ladestation dient.

Ergänzend wird ein Full-Bandwidth 16-bit/48kHz Mikrofon integriert, das auf klare Sprachübertragung im Multiplayer ausgelegt ist.

Über die RIG Navigator Mobile App stehen erweiterte Audio- und EQ-Einstellungen zur Verfügung, die eine individuelle Anpassung des Klangprofils ermöglichen. Zusätzlich ist eine lebenslange Dolby Atmos Lizenz im Lieferumfang für Xbox enthalten.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Designed für Xbox

Inklusive lebenslanger Dolby Atmos Lizenz

Simultanes 2.4GHz + Bluetooth 5.2 Voice Audio Mixing

40mm Graphene-Treiber mit <0,5% Total Harmonic Distortion

Full-Bandwidth 16-bit/48kHz Mikrofon

Über 60 Stunden Akkulaufzeit

Dedizierte Base Station mit RGB-Beleuchtung und Ladefunktion

Erweiterte Steuerung über die RIG Navigator Mobile App

Preis: 179,99 €

Das R8 SPECTRE PRO HX kombiniert damit High-End-Audioarchitektur, lange Laufzeit und flexible Wireless-Konnektivität in einem auf Xbox optimierten Gaming-Headset.

Das RIG R8 SPECTRE PRO HS ist das Pendant für PlayStation 5: