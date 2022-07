RimWorld Console Edition: 17 Minuten Gameplay aus dem Aufbauspiel

Autor:, in / RimWorld Console Edition

In dieser Woche erleiden Spieler auf Xbox-Konsolen Schiffbruch und finden sich auf einem fernen Planeten wieder, wo sie in dem Science-Fiction-Aufbauspiel eine Kolonie pflegen und verwalten müssen.

Die ersten 17 Minuten aus der Konsolen-Version von RimWorld zeigt IGN anhand von PS5-Spielszenen.

Die RimWorld Console Edition erscheint am 29. Juli, also diesen Freitag für Xbox Series X|S und Xbox One.

Im Microsoft Store könnt ihr die Simulation in zwei Editionen vorbestellen.

Hier nun aber die ersten 17 Minuten aus RimWorld Console Edition: