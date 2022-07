RimWorld Console Edition: Kolonie-Simulator für Xbox erhältlich

RimWorld Console Edition, der von der Kritik gefeierte Sci-Fi-Kolonie-Simulator, erscheint heute, am 29. Juli für PlayStation 4 und Xbox One. RimWorld generiert auf intelligente Weise Geschichten mit einem von drei KI-Erzählern durch komplizierte und tiefgründige Systeme. Keine zwei Kolonien oder Abenteuer sind jemals gleich.

Genießt mit der RimWorld Console Edition unzählige Stunden unvorhersehbaren, manchmal brutal herausfordernden, strategischen Gameplays. Erschafft und entwickelt primitive Kolonien zu futuristischen Oasen, verteidigt euch gegen rivalisierende Fraktionen, die eure Basis angreifen, verwaltet Kolonisten mit einzigartigen Persönlichkeiten und vieles mehr. Ihr werdet mit moralischen Dilemmas und schwierigen Entscheidungen konfrontiert und erlebt unvergessliche Geschichten von Triumph und Verlust.

RimWorld Console Edition ist ab sofort für 39,99 Euro im Microsoft Store erhältlich. Wer möchte, kann sich auch die RimWorld Digital Deluxe-Edition für 54,99 Euro kaufen. Das Spiel gehört auch zu den aktuellen Summer Spotlight Games.

Während das Spiel heute offiziell veröffentlicht wurde, haben die Entwickler bereits verkündet, dass man weiter an Verbesserungen für das Spiel arbeiten werde.

Die Entwickler geben bekannt: „Die RimWorld Console Edition ist jetzt für PlayStation und Xbox One erhältlich! Vielen Dank an alle, die uns bisher unterstützt haben. Das Feedback war bisher unglaublich positiv und das Team kann sich gar nicht genug dafür bedanken, dass ihr uns im letzten Monat so lange gefolgt seid. Wir haben viele eurer Videos, Streams und Online-Posts verfolgt und könnten nicht zufriedener mit der Resonanz sein.“

„Wir arbeiten weiter am Spiel und haben viele Optimierungen, Korrekturen und Verbesserungen vor, um sicherzustellen, dass RimWorld Console Edition weiter wächst, sich verbessert und seinen Titel als eine der besten Kolonie-Simulator-Erfahrungen auf Konsole behält.“