RimWorld Console Edition: Release im Juli verkündet

RimWorld Console Edition erscheint am 29. Juli 2022 für Xbox One und Xbox Series X/S. Das Strategiespiel von Ludeon Studios wird von Double Eleven Ltd. veröffentlicht. Die Vorbestellung ist bereits möglich:

RimWorld Console Edition – 39,99 Euro

RimWorld Console Edition – Digital Deluxe – 54,99 Euro

Passend zur Ankündigung wurde noch ein Pre-Order-Trailer zu RimWorld Console Edition veröffentlicht: