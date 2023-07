RIN: The Last Child: Halbgöttin Rin rettet mystische Welt

Im RIN: The Last Child zieht eine Halbgöttin zur Rettung einer mystischen Welt ins Abenteuer.

Das neue magische Action-Adventure RIN: The Last Child wird die Spieler am 21. September auf Steam, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch begeistern. Rettet als Halbgöttin Rin die mythische Welt in einem fesselnden Abenteuer voller Runen, Zaubersprüche und epischer Kämpfe mit mächtigen Bossen.

Nutzt die Macht der Aspekte, um eure magischen Fähigkeiten als letztes Kind des Schöpfers zu verbessern und zu entwickeln. Begebt euch auf eine Reise, um die Ordnung in einer mystischen Welt wiederherzustellen, in der nur ihr und eure Fähigkeiten das Gleichgewicht wiederherstellen können. Stellt euch denjenigen, die einst eure Geschwister waren und sich nun in gnadenlose Kreaturen verwandelt haben, die nichts als Chaos und Zerstörung wollen und die mythische Welt bedrohen, die nur ihr retten könnt.

RIN: The Last Child ist ein düsteres Metroidvania-Märchen, das Erkundung und Crafting geschickt miteinander verbindet. Dank eines komplexen Systems zur Erschaffung und Verzauberung von Zaubern ist kein Durchgang wie der andere. Ihr schlüpft in die Rolle von RIN – einer Halbgöttin, die die Macht der Aspekte erlangen kann, um ihre Magie zu verstärken und zu entwickeln. Erkundet riesige mythische Länder, während ihr die Geheimnisse hinter den Aspekten der Magie aufdeckt, eure mythischen Kräfte wiedererweckt, Zaubersprüche herstellt, euch mächtigen Bossen stellt, die einst eure Geschwister waren, und euch auf die Reise macht, um die Welt zu retten.

Features

Zaubersprüche herstellen und verzaubern – Findet Aspektsplitter und Runen und benutzt sie, um Zaubersprüche oder Verzauberungen herzustellen. Habt ihr genug von den guten alten magischen Raketen? Schaut euch um, und ihr werdet sicher weitere kreative Zauber finden, die eurem Spielstil entsprechen.

Erkundet die dunkle, mystische Märchenwelt – Tödliche Vulkanebenen, Wüsten mit verzerrter Zeit, gefährliche Dschungel voller tödlicher Kreaturen und vieles mehr warten in dieser handgezeichneten Welt darauf, von euch entdeckt zu werden. Welche Geheimnisse ihr findet, hängt nur davon ab, wie tief ihr bereit seid, in dieses Universum einzutauchen.

Kämpft gegen eure Gegner oder trickst sie aus – Entdeckt verschiedene Möglichkeiten, eure Feinde zu erledigen, sie stattdessen einzusperren oder Begegnungen ganz zu vermeiden – mit dem komplexen Zaubersystem, das euch eine unglaubliche Flexibilität im Kampf und im Gameplay bietet.

Entdeckt die wahre Natur eurer Mission – Lernt die Geschichte kennen, die als Schöpfungsmythos erzählt wird und in der ihr auf Befehl des Schöpfers zum Leben erwacht, um eure Geschwister zu finden, von denen jeder ein Stück der magischen Kraft des Schöpfers in sich trägt, die ihr zurückgewinnen sollt. Erlebt eine verzweigte Geschichte mit verschiedenen Enden und entdeckt eure wahre Bestimmung.

Ein erster Trailer und Bilder zur Ankündigung: