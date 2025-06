Riot Games: Fördert Frauen im EMEA-E-Sport

Riot Games kündigt mit League of Legends Game Changers (nachfolgend LGC) ein neues kompetitives System für Frauen im E-Sport an. Die offizielle EMEA League of Legends Frauenliga startet mit dem Eröffnungsturnier LGC Rising im August und unternimmt damit einen wichtigen Schritt in der Förderung von Möglichkeiten für Frauen im E-Sport.

LGC folgt dem Vorreiterprogramm VALORANT Game Changers, welches bereits seit vier Jahren während der gewerteten Saison neue Gelegenheiten und Sichtbarkeit für Frauen und andere diskriminierte Geschlechter im E-Sport von VALORANT schafft. Riot Games knüpft hier zudem an den Erfolg von lokalen Initiativen wie dem Equal Esports Cup (EEC) und Coupe des Étoiles (CdE) an. LGC ersetzt diese Initiativen jedoch nicht, sondern erweitert das bestehende kompetitive Angebot für League of Legends-Spielerinnen und fördert ein gemeinsames Wachstum mit lokalen Events wie dem EEC.

LGC Rising, das erste offizielle LGC-Turnier, setzt den Startschuss für diese neue Ära des Frauen-E-Sports. Dabei wird sowohl im Rahmen des Turniers als auch der LGC im Allgemeinen verstärktes Augenmerk auf organisches und nachhaltiges Wachstum in den nächsten Jahren gelegt, welches von der Community, den LEC-Organisationen und den Lizenzpartnern von Webedia begleitet und mitgestaltet wird.

LGC Rising findet im August statt, genaue Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die erste Iteration des Turniers wird zu großen Teilen via Online-Play stattfinden, um Erfolg und künftiges Wachstum zu garantieren, mit zunehmender Größe der Liga will Riot Games auf lange Sicht aber verstärkt auf Live-Events setzen. Das große Finale von LGC Rising findet dieses Jahr auf der Paris Games Week statt, einem der größten Gaming-Events in Europa, welches den idealen Rahmen bietet, um diesen bedeutenden Moment gemeinsam mit den Spielerinnen und der Community zu feiern.

Weitere Informationen rund um League of Legends E-Sport finden sich auf www.lolesports.com und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der LEC.