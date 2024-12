Riot Games: Nicht nur Ingame-Verstöße werden bestraft

Mit dem Jahreswechsel müssen Content Creator, die Spiele des Entwicklers Riot Games (u.a. Valorant und League of Legends) zocken, nicht nur Ingame aufpassen, dass sie sich an die Nutzungsbedingungen halten.

Wie der Entwickler mitteilt, werden Creator auch dann gesperrt, wenn der Verstoß außerhalb des eigentlichen Spiels stattfindet. Beispielsweise wenn sie beleidigende oder verunglimpfende Äußerungen über andere Spieler sagen, die nicht direkt im Spiel gefallen sind. Es reicht also schon, wenn im Stream ein Spiel im Hintergrund läuft.

In den ab dem 3. Januar 2025 geltenden Nutzungsbedingungen heißt es unter anderem: „Wenn du Dinge sagst oder tust, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen, während du Inhalte über unsere Spiele verbreitest oder erstellst, können wir den Zugang zu deinen Riot-Konten einschränken (und deine Partnerprivilegien aussetzen, wenn du Teil unseres Partnerprogramms bist)“

„Obwohl wir nicht alles, was in den sozialen Medien passiert, proaktiv überwachen werden, liegt es nun in unserem Recht, Strafen im Spiel zu verhängen, wenn wir auf diese Inhalte aufmerksam gemacht werden.“