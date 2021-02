Riot Games: Studio sucht Mitarbeiter für neues Legue of Legends MMORPG

Autor:, in / Riot Games

Riot Games, der Entwickler von League of Legends, sucht momentan Mitarbeiter und lässt damit auf einen neuen MMORPG-Titel hoffen.

League of Legends ist seit Jahren eines der beliebtesten Spiele überhaupt. Das Franchise wurde in letzter Zeit auf andere Genres ausgedehnt, beispielsweise durch das kartenbasierte Legends of Runeterra oder mit dem etwas traditionelleren Rollenspiel Ruined King. Entwickler Riot Games sucht derzeit Mitarbeiter und lässt damit auf eine zusätzliche Erweiterung hoffen.

Zum geplanten Titel wurden zwar keine weiteren Details genannt, ein Sprecher von Riot Games gab jedoch bekannt, dass das Unternehmen derzeit nach Mitarbeitern in den Bereichen Gameplay Engineering, Game Design, UX Design, Game Art und Game Produktion sucht.

Bereits im vergangenen Jahr wurde durch den Entwickler über Twitter mitgeteilt, dass sich ein weiteres Projekt in der Entwicklung befindet. Weitere Details oder ein Release-Termin waren allerdings nichts zu finden. Die Suche des Unternehmens nach zusätzlichen Mitarbeitern, lässt jedoch darauf schließen, dass sich die Pläne zur Weiterentwicklung nun konkretisieren.