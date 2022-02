Ripout: Gameplay-Trailer zum Horror-Koop-Shooter

3D Realms hat einen nur knapp zwei Minuten langen Trailer für den Horror-Koop-Shooter Ripout veröffentlicht, allerdings reichen schon die ersten Sekunden aus, um eine gewisse Atmosphäre zu vermitteln. Vor allem bei all jenen unter euch, die bereits früher Dead Space oder DOOM gespielt haben, dürfte der Trailer einige Erinnerungen wecken.

Während das Setting und die Gegnertypen in Ripout stark an Dead Space erinnern, sind die Waffentypen und deren Vielzahl deutlich abgedrehter als der stets zuverlässige Plasma Cutter. So gibt es zum Beispiel eine sogenannte Pet Gun, die scheinbar ein Eigenleben hat. Im Trailer ist ebenfalls zu sehen, wie die Waffen an einer Art Werkbank angepasst werden.

Ripout ist ein Online-Koop-Horror-FPS, in dem sich die Spieler ihren Weg durch prozedural generierte, verlassene Schiffe voller Mutanten bahnen müssen, die in der Lage sind, ihre außerirdischen Körper umzugestalten. Überlebt mit eurem treuen Pet Gun-Begleiter, sammelt Beute und passt euren Charakter an euren Spielstil an.

Zusammengefasst scheint es in Ripout also, um Folgendes zu gehen: Überlebt sich ständig anpassende, verschmelzende Gegnerhorden mit einer Vielzahl an ausgefallenen Waffen, alleine oder im Koop-Modus.

Wer von euch sich davon angesprochen fühlt, kann sich gerne den Trailer angucken und auf die Bekanntgabe des Release-Datums warten. Angekündigt ist der Shooter bis jetzt nur für das laufende Jahr 2022.

Ripout wird voraussichtlich noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.