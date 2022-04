Rise of Nations: Extended Edition: Hinweis auf Xbox-Version des Strategiespiels

Im Xbox Store ist zwischenzeitlich eine Listung für das Echtzeitstrategiespiel Rise of Nations: Extended Edition aufgetaucht.

Im Jahr 2003 erschien das Echtzeitstrategiespiel Rise of Nations und bot Spielern eine Mischung aus Age of Empires, Sid Meier’s Civilization und die Siedler. Wie damals üblich und auch heute noch oft der Fall bei Strategiespielen erschien der Titel ausschließlich für den PC und Konsolenspieler gingen leer aus.

Im Mai 2014 gab Microsoft die Übernahme der Marke bekannt und veröffentlichte in der Folge mit Rise of Nations: Extended Edition eine aufgehübschte Version inklusive des Thrones and Patriots Add-ons. Auch die Extended Version erschien damals PC-exklusiv.

Nun gibt es Hinweise, dass das Strategiespiel zukünftig seinen Weg auf Xbox-Konsolen finden könnte. So stieß der Twitter-Nutzer Invader_1986 beim Durchstöbern des Xbox Spring Sale-Angebots auf den Titel.

Ein Kauf des Spiels war allerdings nicht möglich und es ist naheliegend, dass es sich bei dem Angebot höchstwahrscheinlich um ein Versehen handelte. Andererseits könnte die Listung auch darauf hindeuten, dass eine baldige Veröffentlichung von Rise of Nations: Extended Edition für Xbox-Konsolen bei Microsoft in Planung ist.

https://youtu.be/YcXNYsAMuPU