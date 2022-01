Rise of the Third Power: Retro-Rollenspiel erscheint im Februar für Xbox-Konsolen

Autor:, in / Rise of the Third Power

Im Februar wird das Retro-Rollenspiel Rise of the Third Power für Xbox-Konsolen erscheinen und Spieler in die 1930er Jahre entführen.

Mit einem Trailer kündigt DANGEN Entertainment die Veröffentlichung des Retro-Rollenspiels Rise of the Third Power für den 10. Februar 2022 an.

Das von Stegosoft entwickelte Spiel basiert inhaltlich lose auf dem politischen Klima in Europa in den späten 1930er Jahren

Das Spiel erzählt die Geschichte des Landes Rin während des Höhepunkts des Zeitalters der Segelschifffahrt und folgt Ereignissen, die zum größten Krieg der Menschheitsgeschichte führen sollten.

Rise of the Third Power versteht sich als Liebesbrief an die glorreichen Tage des Konsolen-Rollenspiels, das mit modernen Annehmlichkeiten wie der automatischen Speicherung und einer Kombination der besten Elemente des japanischen und westlichen Gameplays und Schreibstils ergänzt wurde.

Im Microsoft Store könnt ihr Rise of the Third Power bereits zum Preis von 19,99 Euro vorbestellen.