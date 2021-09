Rise of the Tomb Raider: Xbox-Exklusivität soll 100 Millionen Dollar gekostet haben

Autor:, in / Rise of the Tomb Raider

Angeblich soll die Xbox-Exklusivität von Rise of the Tomb Raider 100 Millionen US-Dollar wert gewesen sein.

In einem LinkIn-Lebenslauf eines ehemaligen Square Enix-Mitarbeiters wird behauptet, dass der Xbox-Exklusiv-Deal für Rise of the Tomb Raider die gewaltige Summe von 100 Millionen US-Dollar gekostet haben soll.

Das zweite Spiel der Lara Croft Trilogie nahm einen Umweg, um diesen Teil etwa ein Jahr lang exklusiv für Xbox-Plattformen erscheinen zu lassen, obwohl das erste Spiel plattformübergreifend war und die Serie insgesamt eher mit PlayStation in Verbindung gebracht wurde.

Der ehemalige Director of Live Product Management bei Eidos-Montréal und der Business Development Director bei Square Enix, Fabien Rossini, hatte gepostet, den Deal mit ausgehandelt zu haben, der 100 Millionen US-Dollar wert gewesen sein soll. Der Beitrag wurde inzwischen aus dem Profil entfernt, aber Twitter-User Timur222 konnte Screenshots sichern:

Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth $100 million.

Other stuff. pic.twitter.com/BH6TkhI9eL — Timur222 (@bogorad222) August 30, 2021

Das Ganze ist natürlich mit äußerster Vorsicht zu betrachten, stellt es keine offizielle Bestätigung von Microsoft oder Square Enix dar! Die wird es möglicherweise auch nie geben, weil solche Deals geheim gehalten werden.