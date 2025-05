Risk of Rain 2: Alloyed Collective DLC angekündigt

Autor:, in / Risk of Rain 2

Die Entwickler von Risk of Rain 2 kündigen den neuesten DLC Alloyed Collective an und zeigen einen ersten Trailer.

Die Entwickler boten einen Rückblick auf die letzten sechs Jahre von Risk of Rain 2, dem beliebten Co-op und solo 3rd-Person Rougelike-Shooter in dem Überlebende auf fremden Planeten kämpfen, Items sammeln und Geheimnisse aufdecken. Bisher konnten Fans zwei große DLC-Updates erleben, Survivors of the Void und Seekers of the Storm.

Alloyed Collective wirft die Spieler tiefer in die Solus kontrollierte Wildnis von Petrichor V. Nur ein Spieler muss dabei Alloyed Collective besitzen, um die Monster, Stages und Items im Spiel für die gesamte Lobby erscheinen zu lassen.

Zu den Key Features gehören:

6 neue Stages zum Erkunden: Von Schrottplätzen an den Klippen bis zu maschinellen Festungen und verschütteten Höhlen dringt jedes Biom mit dynamischen Layouts und Umweltbedrohungen tiefer in das Solus-Gebiet vor;

2 Überlebende meistern: Einer kehrt zurück. Einer gibt sein Debüt. Beide sind dazu gebaut, den ansteigenden Sturm zu überleben;

7 Drohnen kommandieren: Neue Drohnen ermöglichen es den Spielstil mit wilden Fähigkeiten anzupassen. Mit der Hilfe einer neuen Station können Spieler ihre Drohnen passend zu ihren Bedürfnissen anpassen;

7 Gegner zum Bekämpfen: Die Solus haben sich versammelt – und gebaut– während sie ihren Plan perfektionieren. Jetzt jagen ihre Kreationen die Spieler;

Massive Bosse herausfordern: Spieler stellen sich eine neuen, brutalen Teleporter Begegnung – und einem finalen Boss, der das Endgame neugestaltet;

15 Neue Items zum Looten: Spieler können ihr Arsenal mit einer neuen Ladung an verschwundenen UES-Eigentum erweitern.