Risk of Rain 2: Neue Erweiterung Hallowed Concepts mit düsterem Trailer enthüllt

4 Autor: , in News / Risk of Rain 2
Übersicht
Image: Gearbox Publishing

Risk of Rain 2 erweitert seine Welt mit Hallowed Concepts und bringt neue Überlebende, Regionen und Herausforderungen.

Mit der neuen Erweiterung Risk of Rain 2 kündigen 2K und Gearbox Software frische Inhalte an, die das Spiel um eine düstere Dimension erweitern. Der Teaser-Trailer zu Hallowed Concepts zeigt bereits, dass die bislang angedeuteten Themen rund um Dunkelheit und Tod eine deutlich größere Rolle spielen werden.

Im Fokus steht die geheimnisvolle Welt rund um N’Kuhana, die mit neuen, unheimlichen Regionen und Gegnern aufwartet. Spieler tauchen tiefer in die fremdartige Umgebung von Petrichor V ein und treffen auf Kräfte, die bislang als unmöglich galten.

Die Erweiterung führt neue Gebiete ein, darunter die fauligen Tiefen der Damp Caverns, die Siedlungen im Tenebrous Quagmire sowie die heiligen Flächen der Lurid Basilica. Diese Schauplätze bringen nicht nur neue visuelle Eindrücke, sondern auch zusätzliche spielerische Herausforderungen mit sich.

Zu den neuen Gameplay-Inhalten zählen mächtige Flüche, die überwunden werden müssen, sowie gefährliche Prüfungen, die selbst erfahrene Spieler fordern. Ergänzt wird das Ganze durch zwei neue spielbare Überlebende, die zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich den Gefahren der Erweiterung zu stellen.

Hallowed Concepts erweitert Risk of Rain 2 damit um eine düstere und anspruchsvolle Erweiterung, die das bekannte Roguelike-Erlebnis weiter vertieft.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Risk of Rain 2

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Ash2X 328660 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.04.2026 - 13:09 Uhr

    Habs mir neulich erst gekauft – ist extrem merkwürdig, aber die DLC Preise jenseits von gut und Böse 😄

    0
  4. 8bitninja 15930 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.04.2026 - 15:59 Uhr

    Schon sehr nett, wenn ein sieben Jahre altes Spiel (Wohlgemerkt kein Liveservice) eine Erweiterung bekommt.

    0

Hinterlasse eine Antwort