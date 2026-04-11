Risk of Rain 2: Neue Erweiterung Hallowed Concepts mit düsterem Trailer enthüllt

Risk of Rain 2 erweitert seine Welt mit Hallowed Concepts und bringt neue Überlebende, Regionen und Herausforderungen.

Mit der neuen Erweiterung Risk of Rain 2 kündigen 2K und Gearbox Software frische Inhalte an, die das Spiel um eine düstere Dimension erweitern. Der Teaser-Trailer zu Hallowed Concepts zeigt bereits, dass die bislang angedeuteten Themen rund um Dunkelheit und Tod eine deutlich größere Rolle spielen werden.

Im Fokus steht die geheimnisvolle Welt rund um N’Kuhana, die mit neuen, unheimlichen Regionen und Gegnern aufwartet. Spieler tauchen tiefer in die fremdartige Umgebung von Petrichor V ein und treffen auf Kräfte, die bislang als unmöglich galten.

Die Erweiterung führt neue Gebiete ein, darunter die fauligen Tiefen der Damp Caverns, die Siedlungen im Tenebrous Quagmire sowie die heiligen Flächen der Lurid Basilica. Diese Schauplätze bringen nicht nur neue visuelle Eindrücke, sondern auch zusätzliche spielerische Herausforderungen mit sich.

Zu den neuen Gameplay-Inhalten zählen mächtige Flüche, die überwunden werden müssen, sowie gefährliche Prüfungen, die selbst erfahrene Spieler fordern. Ergänzt wird das Ganze durch zwei neue spielbare Überlebende, die zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich den Gefahren der Erweiterung zu stellen.

Hallowed Concepts erweitert Risk of Rain 2 damit um eine düstere und anspruchsvolle Erweiterung, die das bekannte Roguelike-Erlebnis weiter vertieft.